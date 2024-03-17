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Вальдемар Гердт: на выборах нужны наблюдатели, которые оценивают объективно

17 марта 2024 19:40
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ОБСЕ уже перестала выполнять свою главную  функцию. И вместо того, чтобы  урегулировать  международные конфликты в Европе, наоборот, только подливает масло в огонь своими предвзятыми оценками. Сейчас этот процесс достиг критической точки и вылился в острый кризис доверия.

Почему международные наблюдатели стали угрожать национальным интересам? Обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

«У нас с карандашами последние выборы – вообще фарс полный»

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат Бундестага 19 созыва:
И то, и то. Сама по себе идея неплохая – осветить. Я был наблюдателем в позапрошлом году в России. Это мне очень помогло в моих высказываниях в нашем депутатском корпусе. Я осветил то, как камеры стоят, чего у нас нет. Далеко нет. У нас с карандашами последние выборы – вообще фарс полный, по сравнению с теми мерами открытости, которые я увидел там на избирательных участках. Мы еще далеко-далеко. И вот для этого надо, конечно, чтобы были наблюдатели, которые объективно.

Но, к сожалению, вот этот милитаристический, демократический альянс, который создался за последние 150 лет, использует все инструменты общественной и политической власти для удержания своей гегемонии, для продолжения той политики, которую они 200 лет уже делают – убивай, грабь и богатей. И тут все средства хороши. Таких наблюдателей пинать надо просто или не обращать внимания – собаки лают, а караван идет. Самое главное, мы знаем, что мы делаем, для кого мы это делаем. Если это делается для народа, процветания, благосостояния, для мира, то всегда найдутся те, кто будет гадить. На них внимания обращать не надо.

Вальдемар Гердт: на выборах нужны наблюдатели, которые оценивают объективно-1

«Приходит другая система – многополярная»

Вальдемар Гердт:
Мы сейчас находимся на сломе двух систем. И надо понимать, что этот миропорядок, который был, он свое изжил, но он будет сопротивляться. Эта агония предсмертная очень опасна. Все, что мы видим сейчас, это как раз вот эти симптомы – симптомы уходящей эры, которая попытается навредить или все-таки взорвать еще раз мир и попробовать продлить свое владение миром.

Приходит другая система – многополярная. Здесь нам надо создавать такие институты, которые будут на идеологии многополярности, равноправия, добрососедства. Конечно, они должны приезжать. Конечно, они должны провозглашать эту идеологию, которую, прикрыв каким-то постулатом демократии, никто не может толком объяснить – что, ради демократии мы сейчас закрываем AfD? Как это – ради демократии закрывать одну партию, которую народ выбрал? Разве это не признаки фашизма, когда одна категория выделяется от другой?

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# Международная политика # Вальдемар Гердт

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