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Лукашенко поздравил жителей Ирландии с национальным праздником

17 марта 2024 07:57
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Александр Лукашенко убежден в будущем возобновлении взаимодействия Беларуси и Ирландии. Об этом глава государства упомянул в своем поздравительном послании, адресованном жителям этой страны по случаю национального праздника – Дня Святого Патрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил жителей Ирландии с национальным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Христианские ценности объединяют белорусов и ирландцев, являются залогом устойчивого развития общества, дают нам надежду и силы в сложное время. Глубоко убежден, что миролюбие обоих народов, взаимное уважение и любовь к Отечеству неизбежно приведут к возобновлению полноценного экономического и гуманитарного взаимодействия между нашими странами. От этого выиграют и в Дублине, и в Минске.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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