Лукашенко поздравил жителей Ирландии с национальным праздником

Александр Лукашенко убежден в будущем возобновлении взаимодействия Беларуси и Ирландии. Об этом глава государства упомянул в своем поздравительном послании, адресованном жителям этой страны по случаю национального праздника – Дня Святого Патрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Христианские ценности объединяют белорусов и ирландцев, являются залогом устойчивого развития общества, дают нам надежду и силы в сложное время. Глубоко убежден, что миролюбие обоих народов, взаимное уважение и любовь к Отечеству неизбежно приведут к возобновлению полноценного экономического и гуманитарного взаимодействия между нашими странами. От этого выиграют и в Дублине, и в Минске.