В США готовились к покушению на Путина? Воскресенский прокомментировал заявление Такера Карлсона

Григорий Азаренок, СТВ:

Такер Карлсон, самый известный журналист в мире, заявил о том, что Байден хотел убить Президента России Владимира Путина. И тут как лыко в строку легло опубликование документов по убийству Кеннеди. Там было сказано конкретно, что ЦРУ США планировало тогда, в 60-е годы, серию терактов на территории Соединенных Штатов, чтобы обвинить в этом Кубу, кубинцев и начать вооруженное вторжение на Кубу. Насколько понятно из документов, Кеннеди этот план не одобрил и очень быстро был убит.

Юрий Воскресенский, политолог:

То, что мы услышали от Такера Карлсона, прокомментировал пресс-секретарь Президента России.

Григорий Азаренок:

Там сказано: фактов не предоставлено.

Юрий Воскресенский:

Дипломатично, да. Но дело в том, что это, надо понимать, информационное вообще пространство Америки. Вот это заявление Такера Карлсона – это информационная бомба. И если это не так, если он соврал, оно должно быть немедленно опровергнуто. Но оно никем не опровергнуто. Более того, в Америке, там, где подают в суд, даже если ты поскользнулся на каком-то тротуаре, ты можешь заработать на этом деньги. Пожалуйста, и Байден, и Блинкен могут заработать на Такере большие деньги, подав в суд соответствующее заявление исковое. Но этого заявления нет. Значит, это правда. Значит, в результате какого-то бурения архивов или поднятия показаний в Конгрессе выяснится, что то, что говорит Такер Карлсон, правда. А это уже, извините, шаг к прямой войне. Я думаю, что они отказались от этого плана, потому что (я лично в эфирах постоянно говорю) Владимир Путин – это человек, с которым можно договориться еще. Другие представители элиты Российской Федерации ни о чем договариваться с ними не будут.

Григорий Азаренок:

Да, там не придут либералы, там придут, извините, пригожинцы.

Юрий Воскресенский:

Пригожинцы, более радикальные политические силы, которые ни о чем говорить не будут, поэтому я не понимаю, вы берегите Путина, вы лелейте…

Григорий Азаренок:

Так же, как и у нас в Беларуси. Батька же сказал на пресс-конференции полякам: никогда не будет такого Президента, который так бы лояльно относился к полякам. Извините, пожалуйста, после всех гадостей и мерзостей на границе, санкций, издевательств над нашими людьми. Ну и даже патриотическая общественность, государевы люди говорят уже: так нам, может, им пожестче уже ответить, так, чтобы затряслось там все. Батька сдерживает. Батька говорит: нет, соседей не выбирают, это сумасшедшие политики. Так вам молиться на Батьку надо.

Юрий Воскресенский:

Это же все очевидно. Путин, Лукашенко – это суперопытные политики, которые в политике больше 30 лет. Конечно, если мы с вами придем к власти, мы будем сразу махать или шашкой, или вот этим молотом. А люди уже в результате своих поездок, многочисленных встреч, гигантского опыта знают, как вести дела на мировой арене. Поэтому вы их берегите, а не планируйте покушения. Потому что мы придем, кувалдой будем работать. И я вот поэтому думаю, что все-таки какой-то проблеск разума в американском истеблишменте возобладал и они этот план, о котором сказал Такер Карлсон, отвергли.