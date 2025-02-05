Прямой эфир

Польша установила более тысячи камер на приграничных с Беларусью реках

05 февраля 2025 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша продолжает укреплять границу с Беларусью. Строительство всякого рода защитных сооружений идет не только вдоль сухопутных, но и водных рубежей. Так сеть электронных систем наблюдения появилась вдоль рек Свислочь и Источанка. Об этом сегодня сообщили в польской пограничной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Польша установила более тысячи камер на приграничных с Беларусью реках-2

Как отметили в ведомстве, на участке общей протяженностью около 50 километров, установлено более 1 500 опор и свыше 1 300 видеокамер. На очередные бессмысленные мероприятия Польша потратила более 20 миллионов долларов. Но на этом Варшава не планирует останавливаться. Вместо того, чтобы выделить финансирование на экономику, образовательную, медицинскую сферу или социальную, в чем так нуждаются простые поляки, власти продолжат выбрасывать баснословные деньги на модернизацию электронного барьера на границе с нашей страной.

# Польша # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Шпаковский: пока нет оснований утверждать, что подходы Вашингтона кардинально изменились в отношении Беларуси
05 февраля 2025 11:00

Шпаковский: пока нет оснований утверждать, что подходы Вашингтона кардинально изменились в отношении Беларуси

Дзермант: не надо тешить себя надеждой, что проглотят Гренландию и успокоятся. Потом они придут к нам
04 февраля 2025 18:58

Дзермант: не надо тешить себя надеждой, что проглотят Гренландию и успокоятся. Потом они придут к нам

Политической десант с Обамой и что зависит от польских фермеров – политолог разобрал выборы в Польше
04 февраля 2025 18:03

Политической десант с Обамой и что зависит от польских фермеров – политолог разобрал выборы в Польше