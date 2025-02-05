Польша продолжает укреплять границу с Беларусью. Строительство всякого рода защитных сооружений идет не только вдоль сухопутных, но и водных рубежей. Так сеть электронных систем наблюдения появилась вдоль рек Свислочь и Источанка. Об этом сегодня сообщили в польской пограничной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в ведомстве, на участке общей протяженностью около 50 километров, установлено более 1 500 опор и свыше 1 300 видеокамер. На очередные бессмысленные мероприятия Польша потратила более 20 миллионов долларов. Но на этом Варшава не планирует останавливаться. Вместо того, чтобы выделить финансирование на экономику, образовательную, медицинскую сферу или социальную, в чем так нуждаются простые поляки, власти продолжат выбрасывать баснословные деньги на модернизацию электронного барьера на границе с нашей страной.