Дзермант: не надо тешить себя надеждой, что проглотят Гренландию и успокоятся. Потом они придут к нам

Алексей Дзермант, политолог:

Для нас в теперешней ситуации, особенно когда так или иначе мы вступили в фазу преемственности, управляемой преемственности, эволюционной преемственности, и это очень хорошо, вот здесь нужно не допустить себе ни малейшей оплошности, ни малейшей ошибки и не дать шанса нашим врагам, условно говоря, повторить то, что было с империей и Советским Союзом на примере Беларуси. Вот здесь мы должны стоять как хранитель настоящего этого духа нашей цивилизации. Да, с одной стороны, глубоко укорененной в православных ценностях, а с другой стороны, глубоко вот такой народническо-социалистической. Вот эти два полиса, на мой взгляд, соединяются. И пусть там чертыхаются одни на других, есть и левые радикалы, леваки, есть и ультрарелигиозные люди, которые будут говорить: нет, как большевики красные могут уважать религию? Могут! И взаимно это возможно. Я общался и со священниками, и с монахами, которые признают, что да, христианские ценности во многом созвучны коммунистическим и социалистическим, но это не просто должна быть теория. Вот сейчас мы должны воплотить это на практике, чтобы особенно в условиях, когда эта реальная Гидра технофашизма, пока замаскированная, она не просто подняла голову, она к власти уже пришла. Она уже точит зубы. И не надо тешить себя надеждой, что, ах, проглотят Гренландию или что-нибудь такое, все, и успокоятся. А нам лишь бы Украина досталась или какие-то ее части. Да не будет этого. Потом по мере роста этих аппетитов они придут снова и к нам, в наш дом, в Евразию. Может быть, сначала Ираном займутся, может быть, Китаем, еще кем-то, но потом все равно будем мы, Беларусь и Россия.