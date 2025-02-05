Шпаковский: пока нет оснований утверждать, что подходы Вашингтона кардинально изменились в отношении Беларуси

Администрация президента США продолжает зачистку уже скандально известного агентства по так называемому международному развитию. Сегодня стало известно, что почти все его сотрудники будут оправлены в отпуск, а зарубежные миссии будут закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятнее всего, решение принято, чтобы не мешать работе комиссии, которая расследует деятельность USAID. При осмотре офиса агентства в Вашингтоне произошел небольшой скандал. Охрана не пустила проверяющих в одну из комнат, где якобы хранятся секретные документы. Для разрешения ситуации потребовалось даже вмешательство Илона Маска. Как выяснилось, агентству было что скрывать. Оно превратилось в настоящую криминальную сеть и тратило миллиарды долларов на подготовку и организацию госпереворотов в разных странах. Например, на поддержку украинского режима и беспорядки в Грузии. Как выяснилось, только на раскачивание ситуации в Беларуси было потрачено более 140 миллионов долларов. Изменится ли политика Вашингтона к нашей стране после закрытия агентства – вопрос открытый, но точно известно, что всякого рода революционеры останутся без американской зарплаты.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается Беларуси, я бы оценивал магистрально внешнюю политику США в отношении нашей страны. Пока нет оснований утверждать, что подходы Вашингтона кардинальным образом изменились. Вместе с тем изменилась повестка для так называемых беглых, тех экстремистских информационных ресурсов и политических группирований, которые сейчас в основном находятся за рубежом. Им приходится перестраиваться на марше. Оказывается, что у светоча демократии сейчас несколько другие демократические ценности. Пока происходит этот пересмотр, пока происходит переход от повестки бывшей демократической администрации к повестке трампистов, но они остались без финансирования. Это сразу же показало, насколько эти ресурсы, эти политические структуры реально независимые. Естественно, они зависимы в прямом смысле финансовом, потому что сразу же появились объявления о том, что прекращаем деятельность, ищем подработку, просьбы о финансовой помощи.

Стоит отметить, что агентство по международному развитию совершило преступление и против американцев. Оно прикрывало свою грязную деятельность финансированием нелепых проектов за рубежом. Например, десятки миллиардов долларов ушли на якобы помощь сельскому хозяйству Афганистана, которая по факту оказалась подпиткой производства героина.