В Совмине обсудили конструктивное взаимодействие Беларуси и Красноярского края

О готовности к дальнейшему конструктивному сотрудничеству, экономических точках роста, совместных проектах Беларуси и Красноярского края говорили сегодня, 19 мая, в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнеры намерены по максимуму задействовать наработанные компетенции в самых разных сферах, продолжить курс на импортозамещение. Этот российский регион – один из флагманов горнодобывающей промышленности, и потребность в карьерной технике – существенная. Отечественный самосвал уже прочно зарекомендовал себя в деле и в этом направлении у сторон большие планы. Например, создание мультибрендового торгово-сервисного центра. Также белорусы готовы активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства Красноярского края, строительстве.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

С учетом высоких объемов ввода жилья, реализации проектов комплексного развития территорий, промышленного строительства отмечаем возможность белорусских проектных организаций, которые достаточно активно и успешно работают в различных регионах России. Белорусская сторона готова активизировать свое участие в программах развития сельского хозяйства Красноярского края, углубить взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса, обмена опытом, технологиями и специалистами. Предлагаю рассмотреть наш опыт и технологии в животноводстве и растениеводстве, производстве и использовании белорусских аминокислот, комбикормов и премиксов.

Обсудили стороны перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений, включая кооперацию. Намерены реализовать проекты, которые создадут прочную основу для всестороннего развития отношений между Беларусью и Красноярским краем.