На Ближнем Востоке вновь наблюдается эскалация конфликта. Израиль начал новую масштабную операцию в Газе. Активное наступление идет на севере и юге анклава. В боях участвуют как регулярные подразделения ЦАХАЛ, так и резервисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сухопутные войска поддерживаются с воздуха. Как сообщили в военном ведомстве, израильские ВВС уничтожили около 700 объектов ХАМАС – это склады оружия, подземные тоннели, ракетные установки и десятки боевиков.