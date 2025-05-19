На Ближнем Востоке вновь наблюдается эскалация конфликта. Израиль начал новую масштабную операцию в Газе. Активное наступление идет на севере и юге анклава. В боях участвуют как регулярные подразделения ЦАХАЛ, так и резервисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сухопутные войска поддерживаются с воздуха. Как сообщили в военном ведомстве, израильские ВВС уничтожили около 700 объектов ХАМАС – это склады оружия, подземные тоннели, ракетные установки и десятки боевиков.
Эффи Дефрин, официальный представитель израильской армии:
Армия обороны Израиля под руководством южного командования начала военную операцию «Колесницы Гидеона» в соответствии с приказом государственного Кабинета министров. Мы переходим к следующей фазе войны. В целях безопасности мы переселим гражданское население из всех районов, где мы будем действовать.
Несмотря на это заявление, Минздрав Палестины сообщил, что за последние сутки в результате бомбардировок убиты более 100 мирных жителей. Как заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, целью операции являются захват новых территорий сектора, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и уничтожение движения ХАМАС.