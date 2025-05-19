Губернатор Красноярского края поделился деталями будущего сотрудничества с Беларусью

Расширение объемов поставок продукции белорусского машиностроения, промышленная кооперация, участие отечественных специалистов в проектах по модернизации сектора АПК Красноярского края. Такие вопросы и предложения обсуждали сегодня, 19 мая, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края России:

Красноярск находится в самом центре России. Из Красноярска можно осуществить поставки в соседние регионы и даже экспортировать продукцию, которая будет создаваться на берегах Енисея. Поэтому здесь договорились предметно, в рамках этой миссии мы неделю работаем на территории Беларуси, чтобы уже зафиксировать конкретные предложения.

Следующее, важно создавать и сервисные производства, которые позволят эту технику обслуживать достаточно быстро, ремонтировать в случае необходимости. Также мы такие инициативы сегодня обсудили. Уверен, что это будет давать дополнительные преимущества. Предприятие Красноярского края работает на территории Беларуси. Мы знаем о модернизации крупных производств здесь и готовы для этого предложить свои возможности, свои инженерные услуги, свои научные разработки. Также сегодня договорились, что это перспективное направление и уже в ближайшее время мы его переведем в стадию практических переговоров наших предприятий.