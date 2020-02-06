Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от манёвров наших партнёров

Новости Беларуси. Главная задача, которая сегодня стоит перед Правительством, – найти надежные альтернативные источники поставки энергоресурсов, просчитать возможные риски и выгоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

Не секрет, что из-за проблем с российскими партнерами, Беларусь несет существенные финансовые убытки и вынуждена часто корректировать свои планы экономического развития. Но даже в этих условиях необходимо обеспечить внутренний рынок энергоресурсами и выполнять свои обязательства по экспорту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В очередной раз возникли разногласия, как я уже сказал, по энергетике с ближайшим нашим партнером. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти – по 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч – одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства.

Слишком часто мы вынуждены корректировать планы нашего развития. Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны – ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров.

Отдельно заслушаем предложения о том, как выполняется мое поручение о поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечить наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов в Европе, Украине, других странах, где мы раньше их продавали.