Тот самый момент истины. 7 февраля в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, которые стоят на повестке дня белорусско-российского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Этот визит наш Президент анонсировал несколько дней назад, подчеркнув, что настроен на открытый разговор с российским коллегой. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов и в частности формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов.



Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от манёвров наших партнёров