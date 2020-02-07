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7 февраля в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина

07 февраля 2020 06:42
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Тот самый момент истины. 7 февраля в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, которые стоят на повестке дня белорусско-российского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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7 февраля в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина-1

Этот визит наш Президент анонсировал несколько дней назад, подчеркнув, что настроен на открытый разговор с российским коллегой. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов и в частности формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов.

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7 февраля в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина-4

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на большой дисбаланс в товарообороте. Россия продает у нас на 9 миллиардов долларов больше, чем мы покупаем у нее.   

7 февраля в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина-7

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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