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Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи

06 февраля 2020 16:35
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Новости Беларуси. Президент прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский борт номер один вечером 6 февраля приземлился в Сочи.

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи-1

Там 7 февраля состоятся переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств планируют обсудить широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества.   

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Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи-4

Эту встречу наш Президент анонсировал несколько дней назад, подчеркнув, что настроен на открытый разговор с российским коллегой. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов и, в частности, формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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