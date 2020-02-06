Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи

Новости Беларуси. Президент прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский борт номер один вечером 6 февраля приземлился в Сочи.

Эту встречу наш Президент анонсировал несколько дней назад, подчеркнув, что настроен на открытый разговор с российским коллегой. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов и, в частности, формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов.

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