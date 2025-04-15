Правительственная делегация Беларуси направилась в Зимбабве

Предметно обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений. С рабочим визитом в Зимбабве направилась белорусская правительственная делегация. Ее возглавляет вице-премьер Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программой предусмотрены переговоры с президентом Зимбабве и представителями деловых кругов. Состоятся заседания совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, а также рабочей группы по сельскому хозяйству. В повестке – новые направления дальнейшего взаимодействия, перспективные проекты в области сельского хозяйства, кооперационное сотрудничество, расширение договорно-правовой базы. Анонсирована церемония передачи белорусской техники в рамках начала реализации нового этапа программы механизации сельского хозяйства Зимбабве, которую патронируют лично президенты двух стран. Свою работу представительная правительственная делегация начнет уже 15 апреля. Потенциал сотрудничества Минска и Хараре огромен, а наличие между нашими странами открытых и прямых контактов позволит раскрыть его полностью.