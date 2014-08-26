В Минске проходит встреча президентов Беларуси, Казахстана, России и Украины с участием представителей ЕС

Новости Беларуси. 26 августа Минск стал эпицентром большой политики. В эти часы в белорусской столице проходит встреча президентов Беларуси, Казахстана, России и Украины с участием представителей Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня за круглым столом нет посредников, здесь нет лоббистов, авантюристов. Здесь собрались люди, крайне заинтересованные в нормализации ситуации в центре Европы. Если говорить о Беларуси, потерявшей в годы Второй мировой войны каждого третьего своего жителя, то нам крайне не безразлично что происходит здесь, в сердце Европы. Как Президент страны, председательствующей в СНГ, хочу также вам передать особую озабоченность глав государств Содружества относительно здешних событий. Убежден, что никто из присутствующих здесь в зале не хочет получить выгоду из нынешней ситуации. Да и было бы кощунственно поступить таким образом. Наши народы и страны доверили нам, Президентам, свои судьбы. А что мы должны сделать во ответ на это доверие? Вместо дымящихся труб фабрик и заводов оставить дымящиеся развалины и пепелища, как это проходит сейчас? Обречь наших людей на слезы и страдания? Думается, мы вдоволь настрадались в прошлом. И если мы хотим, чтобы нас считали ответственными политиками, то мы должны осознать полностью груз ответственности перед нашими народами, отбросить политические амбиции, не искать каких-либо дивидендов, подумать о судьбе обычных простых людей, стариков, детей, плачущих детей, страдающих, погибших. Ведь сегодня самое ужасное то, что слово «война» вновь вошло в повседневный обиход обычного европейца, политика. Разум отходит на второй план. Все или большинство проблем пытаются решить через прицел автомата. Раньше это было далеко, где-то на других континентах, в других регионах. Сегодня это происходит в нашем общем доме.

Но ведь мы все европейцы. Что нам делить в нашей общей семье? Мы должны сделать все возможное, чтобы этот дом не рухнул. Первостепенная задача - любой ценой остановить кровопролитие, добиться мира. Война - это путь в никуда, это тупик, выбраться из которого чрезвычайно сложно.

Раскручивающаяся спираль взаимных обвинений, ультиматумов, санкций чревата тем, что новые разделительные линии пройдут уже не на бумаге, а станут реальными глубокими ранами на теле Европы. А это дальнейшая эскалация напряженности, которая может привести к необратимым последствиям для всего континента.

Александр Лукашенко:

В формате Таможенный союз-Украина-Европейский союз мы собрались впервые. Сам факт того, что мы сели за стол переговоров - дорогого стоит. Глубоко убежден, что решение экономических разногласий будет также способствовать урегулированию ситуации в Украине. Поэтому считаем, необходимо максимально конструктивно поработать в этом направлении. Надеюсь и верю, что сегодняшняя встреча станет импульсом к эффективному диалогу, поиску компромиссов, выработке реальных шагов как по нормализации ситуации в нашей Украине, так и взаимодействию в масштабах всей Европы. Беларусь готова в любое время принять последующий раунды переговоров, если это будет необходимо.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Такой формат, который мы используем сегодня - Таможенный союз, Украина, с участием представителей Евразийской экономической комиссии, ЕС - представляет хорошую возможность для обсуждения вопросов, касающихся последствий подписанного Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС в контексте ее сотрудничества с государствами Таможенного союза. Россия, безусловно, уважала и будет уважать суверенный выбор любого народа, любой страны в организации собственной политической жизни, организации союзов, военных, экономических союзов. Но надеемся, что это будет происходить не в ущерб другим участникам международного общения. И не за наш счет.

Владимир Путин:

Страны Таможенного союза являются ключевыми внешнеторговыми партнерами Украины. По итогам 2013 года взаимный товарооборот составил 50 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимо с тем, что происходит на западном треке Украины - там тоже что-то около 50 миллиардов долларов. А за первые 6 месяцев 2014 года наш торговый оборот составил 22,7 миллиарда долларов. На рынок Таможенного союза приходится 30% украинского экспорта. На наш взгляд, было бы целесообразно не только сохранить, но и значительно нарастить взаимодействие. Однако возникает вопрос: можно ли всего этого добиться, если реально заработает Соглашение об ассоциации Украины с ЕС?

Российская сторона не раз указывала на то, что принятие нашими друзьями в Киеве в полном объеме содержащихся в Соглашении требований по тарифной либерализации, переходе на технические и санитарно-ветеринарные нормы Евросоюза неизбежно отрицательно скажется на объемах и динамике торгово-инвестиционного сотрудничества в Евразийском регионе.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Достижение какого-то результата невозможно без взаимных компромиссов и уступок. Очень много зависит от позиции самой Украины, России, Европейского союза - вот эти три стороны могут прийти к компромиссу. А компромиссы - это всегда взаимные уступки. В этой связи мы придаем большое значение сегодняшней встрече, которую мы с Президентом Лукашенко инициировали и очень надеемся (и все надеются), что мы достигнем каких-то первоначальных результатов.

Петр Порошенко, Президент Украины:

Сегодня в Минске решается судьба мира и судьба Европы. Именно так я оцениваю потенциал нашей встречи. Мы должны вместе найти единственно правильное решение, от которого зависит ни много ни мало - мир на континенте. Полагаю, в этом кругу было бы не правильно начинать с каких бы то ни было взаимных обвинений и односторонних требований. Напротив, я хотел бы, чтобы в результате сегодняшней встречи мы приблизились к общему пониманию нескольких важнейших вещей.

Будет дан обед от имени главы белорусского государства в честь приезда высоких гостей. Это тоже возможность для общения, пусть и неформального.

Источники в переговорных кругах не исключают, что встреча Путина и Порошенко с глазу на глаз тоже состоится.

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Ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной. Возобновились бои в Донецке. В городе снова слышны взрывы и выстрелы. Снаряды попали и в жилые кварталы. Разрушены несколько жилых домов, пострадали и некоторые объекты инфраструктуры. Сообщается о гибели троих мирных жителей. Идут боевые действия и в районе поселка Красная Таловка, что в Луганской области. Ополченцы заявляют о гибели там более полусотни украинских военнослужащих. Неспокойно и в самом Луганске. В городе не прекращается вооруженное противостояние. Поступает информация о новых разрушениях и жертвах, однако их число не уточняется.

В Киеве не утихают политические баталии. Накануне Президент Украины Петр Порошенко издал указ о досрочном прекращении работы Верховной Рады. Выборы в парламент страны назначены на 26 октября.