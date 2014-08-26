В Минске прошла встреча Кэтрин Эштон с Петром Порошенко

Новости Беларуси. Важная встреча прошла 26 августа в Минске. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон пообщалась главой украинского государства Петром Порошенко. Встреча прошла в посольстве Украины в Беларуси.

Во время встречи Петр Порошенко заявил, что Украина в сентябре ратифицирует Соглашение об ассоциации с ЕС и направит в Брюссель ратификационные грамоты. Значительная часть встречи Петра Порошенко с Кэтрин Эштон была посвящена ситуации на Востоке Украины. Глава украинского государства подчеркнул, что установление мира и реализация всех пунктов мирного плана - его ключевая цель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ