26 августа в Минске. Президента Беларуси благодарят Президенты Украины, России и представители Европейского союза

Новости Беларуси. 26 августа Минск стал эпицентром большой политики. В эти часы в белорусской столице проходит встреча президентов Беларуси, Казахстана, России и Украины с участием представителей Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кэтрин Эштон, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

Господин Президент, еще раз хочу повторить - прежде всего большое спасибо за проявленную инициативу по организации этой встречи. Это очень важное мероприятие, прежде всего, чтобы сконцентрировать свое внимание на тех событиях, которые сегодня происходят в Украине. Важно, чтобы руководители стран региона могли встретится и вовлечься в диалог, чтобы найти решение для имеющихся вопросов. Я хотела бы выразить надежду, что сегодняшняя встреча позволит нам решить каким-то образом те вызовы, которые в той части региона перед нами стоят.

Еще раз позвольте поблагодарить Вас, господин Президент, за то, что приняли меня в Минске.

Александр Лукашенко:

Я очень рад, что Вы приехали к нам, я очень рад, что Вам понравилось наша столица, наш Минск. Я думаю, это не последний Ваш визит сюда. Мы сделаем все, чтобы Вы даже за этот короткий промежуток времени сердцем почувствовали, что такое Беларусь и белорусский народ. Конечно, хотелось бы встретиться, может быть, по другому поводу, но к сожалению, у нас здесь, в Европе, дела складываются неважно.

Чего бы нам ни стоили, нам надо этот конфликт, который сегодня развернулся почти в центре Европы, любыми способами притушить.

Мы только что встречались с Президентом Украины, обсуждали этот вопрос. Еще раньше мы разговаривали много на эту тему с Президентом России. Скажу Вам честно, у всех желание такое - чтобы с этим закончить. Никому эта братоубийственная война не нужна. Нужен мир. А не будет мира - не будет и экономики.

Петр Порошенко:

Очень радостно иметь возможность снова пообщаться с Вами. Я хотел бы отметить очень важную роль, которую Вы, как Президент Беларуси и Беларусь, начинают играть в мирном процессе.

Мы, безусловно, можем говорить о том, что, безусловно, целью встречи является обсуждение углубленной зоны свободной торговли с ЕС, модель, которую Украина, подписав Ассоциацию, выстраивает с ТС, это очень важно. Но ключевая позиция, которую сегодня ищет Украина - это мир. Мир на Донбасе, мир, который прекратит страдания людей. Мы с Вами понимаем, что сегодня, кроме торгово-экономических вопросов, кроме энергетических вопросов, приоритетом на встрече в Минске будет вопрос мира. И я думаю, что не случаной впервые нам с Вами удалось собрать унивальный по составу формат для переговоров. Это и высшее руководство ЕС, включая высокого представителя по внешней политике Кэтрин Эштон, и комиссара по энергетике ЕС Эттингера, комиссара по торговле ЕС де Гюхта, и лидеров государств Таможенного союза, который в практической обстановке могут обсудить безусловные выгоды от построения подобной модели. Думаю, что неслучайно это все происходит на минской земле. Мне очень приятно, что Минск стал центром переговоров такого формата. И это подчеркивает значимость Беларуси сегодня, и мы имеем основание от всей души поблагодарить Вас за это гостеприимство. Искренне надеюсь, что результатом сегодняшней встречи (она не единственная, только первая), будет мир.

Александр Лукашенко:

Слишком много разглагольствуют о встрече, о том, что кто-то себе пиар-кампанию устраивает и так далее... Это было Ваше предложение собраться без всякого там «навала», не с бухты-барахты принимать решения после договора об Ассоциации Украины с ЕС, а разобраться в ситуации, которая на тот момент складывалась в экономике.

Вот и весь пиар. Это было предложение Президента Украины. Вы меня попросили довести это до моих коллег. Я был исполнителем. Я все сделал, чтобы донести до них Вашу точку зрения. И соответствующая реакция со стороны членов Таможенныго союза.

Если бы не было Вашей воли, и даже в последние дни мы об этом с Вами часто говорили, хоть и по телефону - не было бы сегодня этой встречи. Это говорит о том, что Украина крайне заинтересована в том, чтобы на этой земле в центре Европы была нормальная ситуация и обстановка. Белорусы - тем более. Вы это знаете и нашу позицию также.

Владимир Путин: