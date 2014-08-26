Александр Лукашенко - Президенту Порошенко: Украина заинтересована в нормализации обстановки в стране, Беларусь - тем более

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в нормализации обстановки в Украине. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко.

Александр Лукашенко:

Слишком много разглагольствуют о встрече, о том, что кто-то себе пиар-кампанию устраивает и так далее... Это было Ваше предложение собраться без всякого там «навала», не с бухты-барахты принимать решения после договора об Ассоциации Украины с ЕС, а разобраться в ситуации, которая на тот момент складывалась в экономике.

Вот и весь пиар. Это было предложение Президента Украины. Вы меня попросили довести это до моих коллег. Я был исполнителем. Я все сделал, чтобы донести до них Вашу точку зрения. И соответствующая реакция со стороны членов Таможенныго союза.

Если бы не было Вашей воли, и даже в последние дни мы об этом с Вами часто говорили, хоть и по телефону - не было бы сегодня этой встречи. Это говорит о том, что Украина крайне заинтересована в том, чтобы на этой земле в центре Европы была нормальная ситуация и обстановка. Белорусы - тем более. Вы это знаете и нашу позицию также.