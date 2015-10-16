Новости Казахстана. В Казахстане состоялась двухсторонняя встреча президентов Беларуси и России. Оба лидера подчеркнули, что между странами будет продолжена совместная эффективная работа, а основные усилия надо сконцентрировать на работе в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Позвольте еще раз уже лично и в таком узком составе поздравить вас с результатами выборов. Уверен, что в ходе предстоящего президентского срока у нас будет такая же эффективная совместная работа в двустороннем плане по совершенствованию механизма Союзного государства, по экономике, согласованию наших позиций на международной арене, социальной сфере. Хочу вас поблагодарить за все, что было сделано по этим направлениям в предыдущие годы. Много задач перед нами стояло. Прежде всего, конечно, сейчас наиболее остро стоят вопросы экономического взаимодействия. Рад возможности поговорить с вами и в рамках сегодняшнего мероприятия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас совпадают точки зрения по всем этим вопросам, в том числе и по Содружеству Независимых Государств. Мы с вами однозначно заявили, что нам нужна такая площадка для сотрудничества. И договорились, в принципе, и все президенты о том, что мы ее приспособить должны к реалиям сегодняшнего дня. Мы помогли определить те вопросы, которые мы с вами в белорусско-российских отношениях в рамках Союзного государства должны выработать и обсудить, то есть повестку дня, и определиться: или в рамках Высшего госсовета, или же я мог бы приехать в Москву и мы с вами бы сели и где-то полдня и окончательно приняли решение по тем вопросам, по которым назрели эти решения. Я хотел бы прежде всего эту часть вопроса с вами обсудить.

В эти минуты в Казахстане проходит заседание высшего Евразийского экономического совета. В таком формате главы государств обсуждают основные направления международной деятельности, экономического развития ЕАЭС, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества.