Президенты Индии, Ирана и Эмир Катара поздравили Александра Лукашенко избранием на новый президентский срок

Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием на новый президентский срок. Так, президент Индии, подчеркнул, что «две страны традиционно связаны тесными узами дружбы, многогранного двустороннего сотрудничества и прекрасным взаимопониманием на международной арене. Уверен, что наши двусторонние отношения достигнут новых высот под Вашим продолжающимся руководством Беларуси», – говорится в послании президента Индии.

Также 16 октября стало известно, что Александра Лукашенко поздравили Эмир Государства Катар и президент Исламской Республики Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.