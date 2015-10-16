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Президенты Индии, Ирана и Эмир Катара поздравили Александра Лукашенко избранием на новый президентский срок

16 октября 2015 09:52
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Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием на новый президентский срок. Так, президент Индии, подчеркнул, что «две страны традиционно связаны тесными узами дружбы, многогранного двустороннего сотрудничества и прекрасным взаимопониманием на международной арене. Уверен, что наши двусторонние отношения достигнут новых высот под Вашим продолжающимся руководством Беларуси», – говорится в послании президента Индии.

Также 16 октября стало известно, что Александра Лукашенко поздравили Эмир Государства Катар и президент Исламской Республики Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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