Новости Беларуси. Центризбирком 16 октября объявит окончательные итоги выборов Президента Беларуси. К этому дню были учтены данные с зарубежных участков, на которых голосовали граждане нашей страны.

По обновленных данным, которые накануне вечером опубликованы на сайте ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 83,47% избирателей. Явка на выборах превысила 87%.

За ходом нынешней избирательной кампании в Беларуси следили около 40 тысяч внутренних и свыше девятисот международных наблюдателей. Эксперты высоко оценили организацию избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.