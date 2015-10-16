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Центризбирком 16 октября объявит окончательные итоги выборов Президента Беларуси

16 октября 2015 07:32
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Новости Беларуси. Центризбирком 16 октября объявит окончательные итоги выборов Президента Беларуси. К этому дню были учтены данные с зарубежных участков, на которых голосовали граждане нашей страны.

По обновленных данным, которые накануне вечером опубликованы на сайте ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 83,47% избирателей. Явка на выборах превысила 87%.

За ходом нынешней избирательной кампании в Беларуси следили около 40 тысяч внутренних и свыше девятисот международных наблюдателей. Эксперты высоко оценили организацию избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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