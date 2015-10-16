Новости Казахстана. В Казахстане проходит Совет глав государств СНГ. Масштабный форум принимает поселок Бурабай Акмолинской области. В мероприятии участвует и президент Беларуси Александр Лукашенко. Рукопожатия и протокольное фото предварили начало работы саммита.

На повестке дня саммита СНГ – 17 вопросов. Основные из заявленных тем – 70-летие создания ООН и 30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. По этим поводам планируется принятие совместных заявлений.

До начала заседания президент Казахстана от имени глав государств СНГ поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Будет правильно, если мы перед началом заседания совместно поздравим нашего коллегу и друга Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелаем ему крепкого здоровья и успехов на этом ответственном посту. Уверен, что Беларусь под вашим руководством будет дальше способствовать укреплению наших интеграционных процессов по всем направлениям.

Уважаемые коллеги, сегодняшнее заседание Совета глав-государств проходит под председательством Республики Казахстан в Содружестве. Это уникальная универсальная площадка, объединяющая 11 государств постсоветского пространства, аналогов которому в нашем регионе нет. Здесь мы можем в доверительной обстановке обменяться мнениями по самым насущным проблемам международной политики, обсудить любые вопросы нашего многостороннего сотрудничества.

16 октября состоится и заседание Высшего Евразийского экономического совета. В этом формате главы государств обсудят основные направления международной деятельности, экономического развития ЕАЭС, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества.