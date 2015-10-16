Прямой эфир

В Казахстане проходит Совет глав государств СНГ

16 октября 2015 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. В Казахстане проходит Совет глав государств СНГ. Масштабный форум принимает поселок Бурабай Акмолинской области. В мероприятии участвует и президент Беларуси Александр Лукашенко. Рукопожатия и протокольное фото предварили начало работы саммита.

На повестке дня саммита СНГ – 17 вопросов. Основные из заявленных тем – 70-летие создания ООН и 30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. По этим поводам планируется принятие совместных заявлений.

До начала заседания президент Казахстана от имени глав государств СНГ поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:
Будет правильно, если мы перед началом заседания совместно поздравим нашего коллегу и друга Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелаем ему крепкого здоровья и успехов на этом ответственном посту. Уверен, что Беларусь под вашим руководством будет дальше способствовать укреплению наших интеграционных процессов по всем направлениям.
Уважаемые коллеги, сегодняшнее заседание Совета глав-государств проходит под председательством Республики Казахстан в Содружестве. Это уникальная универсальная площадка, объединяющая 11 государств постсоветского пространства, аналогов которому в нашем регионе нет. Здесь мы можем в доверительной обстановке обменяться мнениями по самым насущным проблемам международной политики, обсудить любые вопросы нашего многостороннего сотрудничества.

16 октября состоится и заседание Высшего Евразийского экономического совета. В этом формате главы государств обсудят основные направления международной деятельности, экономического развития ЕАЭС, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества.

# Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Центризбирком 16 октября объявит окончательные итоги выборов Президента Беларуси
16 октября 2015 07:32

Центризбирком 16 октября объявит окончательные итоги выборов Президента Беларуси

Казахстан готовится принять Совет глав государств СНГ и Высший Евразийский экономический совет
15 октября 2015 17:29

Казахстан готовится принять Совет глав государств СНГ и Высший Евразийский экономический совет

Чем запомнится избирательная кампания-2015? Интервью председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной в программе «Неделя» 18 октября
15 октября 2015 17:28

Чем запомнится избирательная кампания-2015? Интервью председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной в программе «Неделя» 18 октября