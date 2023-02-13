В Академии управления прошла встреча с воинами-интернационалистами

Новости Беларуси. Истории о героизме, которые передаются из поколения в поколение. В Академии управления вспоминали бойцов, исполнивших свой служебный долг за пределами родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урок мужества собрал сотни гостей. Это воины-интернационалисты, родственники погибших, студенты, слушатели. Через Афганистан прошли около 30 тысяч белорусов. За 9 лет войны мы потеряли почти 800 соотечественников. Сегодня участники встречи вспоминали их подвиги, говорили о стойкости и героизме бойцов. С особым трепетом ветераны делились своими воспоминаниями, рассказывали о тяжелых буднях военных лет. К студентам и подрастающему поколению у них лишь одна просьба: любить и защищать Родину, быть истинными патриотами и верными товарищами.

Валерий Жданович, воин-интернационалист:

Мир – это главное, что нужно нам всем здесь стоящим, миллионам белорусских и граждан и граждан других стран. Поэтому мир должен быть обеспечен, для этого у нас есть Президент и его команда.

Дмитрий Муравейников, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это именно те люди, на которых нужно воспитывать молодое поколение. Мы должны помнить о них, у нас есть чем и кем гордиться. И память о данных событиях учит молодежь ценить мир в нашей стране. Тем более это актуально в Год мира и созидания.

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мероприятие приурочено ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Это добрая традиция в Академии управления, потому что являются неотъемлемой частью патриотического воспитания не только обучающихся, но и всего трудового коллектива. Сегодня мероприятие, которое не завершает тот цикл, который предшествовал ему – на прошлой неделе у нас были встречи с воинами-интернационалистами. Наши обучающиеся и работники посещали музей Великой Отечественной войны, где есть отдельная экспозиция.