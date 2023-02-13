В 2023 году в Беларуси должны пройти три учения ОДКБ

Новости Беларуси. Беларусь в год своего председательства в ОДКБ поставила амбициозную цель: решить накопившиеся проблемы во взаимоотношениях отдельных государств, чтобы глобально сплотить организацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.

В свою очередь генсек ОДКБ отметил, что один из важнейших вопросов – обеспечение боеготовности коллективных сил. В связи с этим предпринят ряд конкретных мер. В 2023 году на территории Беларуси пройдет сразу три совместных учения: «Взаимодействие», «Эшелон», «Поиск».

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:

Сложившийся в последние десятилетия кризис системы обеспечения международного мира и безопасности влияет в частности на нашу организацию тем, что по периметру ответственности и границ ОДКБ формируется своеобразный пояс нестабильности, дуга конфликтов от южных рубежей государств – членов организации в Центральной Азии через Южный Кавказ непосредственно к восточноевропейскому региону. Поэтому Президент Беларуси обратил внимание на необходимость дальнейшего развития комплекса антикризисных мероприятий, совершенствование существующих и создание новых компонентов системы кризисного реагирования.

В этой связи я, наверное, должен отметить, что такой солидный и многофункциональный потенциал ОДКБ способен реагировать на широкий спектр современных возрастающих вызовов и угроз. Поэтому в целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации.

Также во время встречи речь зашла и об усилении роли ОДКБ на международных площадках. Генсек отметил, необходимость взаимодействия с другими крупными организациями, такими как, например, ШОС.