В Европе устали от войны! Эксперты из разных стран публично заявляют о желании мира

И Лавров, и Сийярто использовали возможность выступить на конференции по безопасности в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Давно не было в нашей стране, да и в целом на нашем пространстве, встречи такого формата, когда собираются эксперты, политологи из разных стран с разными точками зрения и обсуждают, что будем делать и как будем жить дальше в тех или иных условиях.

Ольга Коршун, СТВ:

В Минск приехали представители Запада. На полях конференции нам удалось пообщаться с бывшим руководителем ОБСЕ. Был замечен Мартин Сайдик, заседавший в контактной группе по Украине. Другие эксперты из Австрии, Великобритании, прибалтийских стран. В Европе далеко не все хотят той же войны в Украине и конфронтации с нами, но пока немногие об этом осмеливаются говорить вслух. Хотя события даже этой недели – имею в виду отказ Словакии поставлять оружие Киеву – в пользу того, что военный дурман теряет силу. А задача Минска – дать возможность высказаться публично о желании мира. Это повлияет и на ход переговоров, и на роль в них Беларуси. О чем говорили с трибун и в кулуарах конференции – мы пообщались с ее участниками. Все начинается с диалога, уверены многие, кто на неделе приехал в Минск и с Востока, и с Запада. Да, мир погрузился в хаос. Полыхает Ближний Восток. Тлеет Украина. Подзуживают к конфликту Китай. Военное напряжение породило тотальный политический кризис. С восстановления системы доверия и начинается путь к миру и спокойствию. Нас еще можно спасти, говорят в Минске. Именно для этого здесь и собрались многие, кто и раньше верил в силу дипломатии и кто способен ее возродить.

Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ (2017-2020 гг.):

Я думаю, сегодня важна позиция Беларуси стать страной, которая наводит мосты. Сейчас очевидно, что то, что тесно связано с российской агрессией против Украины, было препятствием. Это также одна из причин, по которой я здесь. Потому что вижу, что Беларусь в регионе потенциально может начать строительство мостов. Бывший генсек ОБСЕ под прицелом телекамер. Каждое слово сегодня имеет вес. И если бы политики научились договариваться, то любую проблему, те же санкции, можно устранить. Минск посылает явный сигнал. Мы готовы к диалогу. Даже если разошлись буквально по разным берегам.

Ричард Саква, политолог (Великобритания):

Если мы находимся в Беларуси, это не значит, что мы на 100 % согласны со всем, что происходит здесь, везде есть такие проблемы. Самое главное, что вы сохранили в Беларуси мир, неважно – диктатор-шмектатор, самое важное – диалог и сохранить мир. Мы знаем, соседняя страна – это вообще трагедия первой степени. Спасти Беларусь и Европу... Запад увлекся санкциями, считает британский профессор политологии. Мистер Саква называет это болезненной страстью. А такие перешкалы, особенно в экономике, до добра не доводят. Но что от этого Британии? В целом ни холодно, ни жарко. А вот соседняя Прибалтика хлебнула сполна. В литовской Клайпеде только и успевают считать убытки. За 9 месяцев в порту перевалено на 11 % меньше грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ушел белорусский калий, вернее, его ушли, а с ним утекла и прибыль. Закрыты погранпереходы, грозятся ограничить движение по железной дороге. Но в Минск все равно приехали те, кто видит иные пути.

Андрей Мамыкин, политолог, бывший депутат Европейского парламента (Латвия):

К моему глубокому сожалению, моя страна, Латвия, Прибалтика в целом, выбрала для себя роль врага Республики Беларусь, Союзного Государства, Российской Федерации и сознательно делает все, чтобы диалог не состоялся, чтобы люди не встречались. Закрываются погранпереходы. Погранпереходы – это ведь не визиты министров на лимузинах, в первую очередь, это общение простых людей приграничных территорий. Отрадно, что политическое руководство Республики Беларусь делает все со своей стороны, показывая готовность, чтобы этот диалог начался и состоялся.

Куда нам? Этот вопрос, случайно брошенный министром Алейником, похоже, вобрал в себя всю суть происходящего. Мы прокладываем путь в неизвестность и сближаемся с теми, кто готов разделить его с нами. Но даже не имея карты (ее сейчас активно пытаются перекроить), видим конечную цель и идем к ней. Хотя это откровенно непросто. Глава МИД Венгрии в Минске: если мы не будем разговаривать друг с другом, убьём любую надежду на мир. Читайте здесь.