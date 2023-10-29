Глава МИД Венгрии в Минске: если мы не будем разговаривать друг с другом, убьём любую надежду на мир
И Лавров, и Сийярто использовали возможность выступить на конференции по безопасности в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Давно не было в нашей стране, да и в целом на нашем пространстве, встречи такого формата, когда собираются эксперты, политологи из разных стран с разными точками зрения и обсуждают, что будем делать и как будем жить дальше в тех или иных условиях.
Ольга Коршун, СТВ:
В Минск приехали представители Запада. На полях конференции нам удалось пообщаться с бывшим руководителем ОБСЕ. Был замечен Мартин Сайдик, заседавший в контактной группе по Украине. Другие эксперты из Австрии, Великобритании, прибалтийских стран. В Европе далеко не все хотят той же войны в Украине и конфронтации с нами, но пока немногие об этом осмеливаются говорить вслух.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Для того чтобы создать мир, должны иметь место переговоры. Все каналы коммуникации должны быть открыты, потому что, если мы не будем разговаривать друг с другом, мы тогда убьем любую надежду на мир.
В Европе устали от войны! Эксперты из разных стран публично заявляют о желании мира.