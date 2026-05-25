Новости по тегу #Андрей Мамыкин

«В Европе свои колоссальные проблемы. Такие звонки по поводу проводимых учений в Республике Беларусь с Российской Федерацией прежде всего отвлекают внимание от назревших уже внутренних проблем не только во Франции, но и во всем Евросоюзе».
Что выберет Вильнюс, переговоры или эскалацию, кто на самом деле опустил шлагбаумы на наших рубежах и какими принципами руководствуется Беларусь в нынешней ситуации?
07 октября 2026 13:19
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