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Новости по тегу #Андрей Мамыкин

Почему ядерные учения Беларуси и России устроили переполох на Западе? Обсудили эксперты
25 мая 2026 19:39

Почему ядерные учения Беларуси и России устроили переполох на Западе? Обсудили эксперты

Катастрофа для Литвы – закрытые границы уничтожают бизнес! К чему привела грязная игра соседа?
16 ноября 2025 17:36

Катастрофа для Литвы – закрытые границы уничтожают бизнес! К чему привела грязная игра соседа?

В Европе устали от войны! Эксперты из разных стран публично заявляют о желании мира
29 октября 2023 16:40

В Европе устали от войны! Эксперты из разных стран публично заявляют о желании мира

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна
01 сентября 2020 22:38

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна