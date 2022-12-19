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В Европарламенте разгорелся скандал из-за проекта «САСС уполномочен заявить». Какую правду стремятся скрыть в союзе?

19 декабря 2022 20:02
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Специальный репортаж о политической верхушке ЕС. Там разгорается очередной скандал – на этот раз из-за нашего проекта «САСС уполномочен заявить». Причиной стал спецвыпуск, снятый в пресс-центре Европейского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в разговоре приняла в том числе депутат от Латвии Татьяна Жданок.

В Европарламенте разгорелся скандал из-за проекта «САСС уполномочен заявить». Какую правду стремятся скрыть в союзе?-1

Как итог – коллеги потребовали полицию проверить высказывания политика, а также подняли вопрос о невыдаче аккредитаций в пресс-центр Европарламента для журналистов из Беларуси и России. Вопросов много, но есть наиболее острые: где свобода слова, о которой любят рассуждать в Европе? И что именно в речи Татьяны Жданок зацепило депутатов Латвии?

В Европарламенте разгорелся скандал из-за проекта «САСС уполномочен заявить». Какую правду стремятся скрыть в союзе?-4

Заслуживает ли руководство Европейского союза подарки от Санта Клауса в 2022 году? Актуальный вопрос – с него и стартовал недавний выпуск программы «САСС уполномочен заявить». Как полагается, ответы в блице краткие, по существу и, стоит думать, честные.

«Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают? Читайте здесь.

В Европарламенте разгорелся скандал из-за проекта «САСС уполномочен заявить». Какую правду стремятся скрыть в союзе?-7

Причины столь нелестной оценки руководства Европарламента лежат на поверхности. Политика ограничений дала неожиданный эффект, и вот уже ЕС стал главной жертвой в санкционной войне между Западом и Россией. Но, как обычно бывает, за глупость сильных мира сего платит народ. Предприятия, рабочие и пенсионеры от инфляции пострадали в первую очередь и страдают до сих пор. Время вспомнить мудрую мысль: не спрашивай по ком звонит колокол, ибо звонит он и по тебе.

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Латышские СМИ уже окрестили интервью с Татьяной Жданок провокационным, а коллеги по Европарламенту, в частности Сандра Калниете, пытаются привлечь к делу полицию. Член партии «Народного единства» пыталась сыграть на версии, будто высказывания Жданок могут воспринять за официальную позицию всего Евросоюза, но, вероятно, для Калниете это личное дело.

В Европарламенте разгорелся скандал из-за проекта «САСС уполномочен заявить». Какую правду стремятся скрыть в союзе?-10

Надежда Сасс, ведущая программы «САСС уполномочен заявить»:
Если мы покопаемся в ее биографии, мы поймем, что в свое время она была активистом Народного фронта Латвии, симпатии нацистов для них были абсолютно схожими, потому те призывы или та позиция, которую высказала Татьяна Аркадьевна в интервью, дискуссии о том, что сегодня мы видим, что пораженцы, те силы, которые во Второй мировой войне проиграли, сегодня снова-таки хотят заполучить своего рода реванш.

Возмутил Сандру Калниете и тот факт, то латвийский депутат давала интервью белорусским журналистам. Ее следующее высказывание захлебывается антирусской повесткой. Вероятно, былые времена в рядах активистов Народного фронта Латвии дают о себе знать.

В Европарламенте разгорелся скандал из-за проекта «САСС уполномочен заявить». Какую правду стремятся скрыть в союзе?-13

Сандра Калниете, депутат Европейского парламента:
Я думаю, что это совершенно неприемлемая вещь. И администрации нужно подумать, как отвечать тем, кто из Беларуси или России подает заявку на пропуск, нужно более тщательно проанализировать, кто этот человек и что он может делать в парламенте.

Очевидно, что сегодня происходит цензурирование мнения евродепутатов. Речь идет о железном занавесе, который перестает быть броским эпитетом из прошлого и все больше нарастает реальным нервом. Потому говорить необходимо. И многие, не только Татьяна Жданок и другие участники программы, говорят.

В Европарламенте разгорелся скандал из-за проекта «САСС уполномочен заявить». Какую правду стремятся скрыть в союзе?-16

Надежда Сасс:
Во время этой поездки мне удалось пообщаться и услышать понятные, схожие с теми, которые звучали в эфире, от депутата Тьерри Мариани от Франции, Марселя де Граафа, депутата Нидерландов, Клэр Дейли, Мик Уоллес из Ирландии. Таких людей множество. И я подчеркнула в завершении программы и поблагодарила участников за их смелость. Потому как именно сейчас сказать позицию, которая кому-то не нравится, это правда показатель смелости, мужества. И я рада, что такой инцидент произошел только потому, что даже коллеги Татьяны Жданок или же многих других поймут, что этому нужно противостоять. Иначе ради чего весь этот союз существует?

В Европарламенте разгорелся скандал из-за проекта «САСС уполномочен заявить». Какую правду стремятся скрыть в союзе?-19

С обвинениями Калниете наш телеканал не согласен, но одну здравую мысль в высказываниях депутата рассмотрел: история действительно скандальная. Если белорусским журналистам закроют вход в пресс-центр Европарламента, маски окончательно спадут и мы увидим циничный Союз. О чем, вероятно, догадывались и просто ждали подтверждения.

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# Международная политика # Татьяна Жданок # Сандра Калниете # Тьерри Мариани # Надежда Сасс # Клэр Дейли # Мик Уоллес # Марсель де Грааф # Фотофакт

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