Специальный репортаж о политической верхушке ЕС. Там разгорается очередной скандал – на этот раз из-за нашего проекта «САСС уполномочен заявить». Причиной стал спецвыпуск, снятый в пресс-центре Европейского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в разговоре приняла в том числе депутат от Латвии Татьяна Жданок.

Как итог – коллеги потребовали полицию проверить высказывания политика, а также подняли вопрос о невыдаче аккредитаций в пресс-центр Европарламента для журналистов из Беларуси и России. Вопросов много, но есть наиболее острые: где свобода слова, о которой любят рассуждать в Европе? И что именно в речи Татьяны Жданок зацепило депутатов Латвии?

Заслуживает ли руководство Европейского союза подарки от Санта Клауса в 2022 году? Актуальный вопрос – с него и стартовал недавний выпуск программы «САСС уполномочен заявить». Как полагается, ответы в блице краткие, по существу и, стоит думать, честные. «Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают? Читайте здесь.

Причины столь нелестной оценки руководства Европарламента лежат на поверхности. Политика ограничений дала неожиданный эффект, и вот уже ЕС стал главной жертвой в санкционной войне между Западом и Россией. Но, как обычно бывает, за глупость сильных мира сего платит народ. Предприятия, рабочие и пенсионеры от инфляции пострадали в первую очередь и страдают до сих пор. Время вспомнить мудрую мысль: не спрашивай по ком звонит колокол, ибо звонит он и по тебе. Готовы ли европейцы страдать ради поддержки Украины? Вот что говорят члены Европарламента. Латышские СМИ уже окрестили интервью с Татьяной Жданок провокационным, а коллеги по Европарламенту, в частности Сандра Калниете, пытаются привлечь к делу полицию. Член партии «Народного единства» пыталась сыграть на версии, будто высказывания Жданок могут воспринять за официальную позицию всего Евросоюза, но, вероятно, для Калниете это личное дело.

Надежда Сасс, ведущая программы «САСС уполномочен заявить»:

Если мы покопаемся в ее биографии, мы поймем, что в свое время она была активистом Народного фронта Латвии, симпатии нацистов для них были абсолютно схожими, потому те призывы или та позиция, которую высказала Татьяна Аркадьевна в интервью, дискуссии о том, что сегодня мы видим, что пораженцы, те силы, которые во Второй мировой войне проиграли, сегодня снова-таки хотят заполучить своего рода реванш. Возмутил Сандру Калниете и тот факт, то латвийский депутат давала интервью белорусским журналистам. Ее следующее высказывание захлебывается антирусской повесткой. Вероятно, былые времена в рядах активистов Народного фронта Латвии дают о себе знать.

Сандра Калниете, депутат Европейского парламента:

Я думаю, что это совершенно неприемлемая вещь. И администрации нужно подумать, как отвечать тем, кто из Беларуси или России подает заявку на пропуск, нужно более тщательно проанализировать, кто этот человек и что он может делать в парламенте. Очевидно, что сегодня происходит цензурирование мнения евродепутатов. Речь идет о железном занавесе, который перестает быть броским эпитетом из прошлого и все больше нарастает реальным нервом. Потому говорить необходимо. И многие, не только Татьяна Жданок и другие участники программы, говорят.

Надежда Сасс:

Во время этой поездки мне удалось пообщаться и услышать понятные, схожие с теми, которые звучали в эфире, от депутата Тьерри Мариани от Франции, Марселя де Граафа, депутата Нидерландов, Клэр Дейли, Мик Уоллес из Ирландии. Таких людей множество. И я подчеркнула в завершении программы и поблагодарила участников за их смелость. Потому как именно сейчас сказать позицию, которая кому-то не нравится, – это правда показатель смелости, мужества. И я рада, что такой инцидент произошел только потому, что даже коллеги Татьяны Жданок или же многих других поймут, что этому нужно противостоять. Иначе ради чего весь этот союз существует?