Александр Лукашенко назвал главную причину встречи с Владимиром Путиным

Итоги 2021 года еще до подписания дорожных карт достойные. Товарооборот достиг 40 миллиардов долларов. А в этом году уже за 9 месяцев наторговали более чем на 36 миллиардов долларов. Экспорт и импорт поровну. Объем сферы оказания услуг за этот же период достиг почти 3 миллиардов долларов. Сальдо для Беларуси положительное. Основная статья доходов – транспортные услуги. Неплохо, но желательно лучше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Определенные подвижки есть практически по всем направлениям, но пока не все получилось, и это сдерживает наше развитие. Вы знаете, что по ряду чувствительных тем правительства, как они заявляют, исчерпали переговорные возможности. Как они нам докладывают, позиции сторон сформулированы, и сегодня предстоит еще раз обсудить их в широком составе. Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно. Вот и причина нашего сегодняшнего совещания. Ну что же, давайте еще раз детально обсудим и, если необходимо, примем соответствующие политические решения.

Мы очень часто встречались с Владимиром Владимировичем. Надо честно признать, что мы обсуждали все вопросы, но главными вопросами у нас в последнее время были вопросы обороны и безопасности, естественно. И мы с ним еще в середине этого года договорились, что в конце этого года, в декабре, встретимся и обсудим основные социально-экономические вопросы, которые сегодня бытуют в наших отношениях. Поэтому предлагаю сегодня продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Беларуси и России. Это стало уже своего рода традицией.