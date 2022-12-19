К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – главное политическое событие этого дня, прошедшее по информационным лентам под заголовком «Судьбоносная встреча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты Беларуси и России встречаются часто. Вынуждает обстановка на внешнем контуре. Это подчеркнул и глава нашего государства. Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил Александр Лукашенко. Но, несмотря на динамичное развитие союзных взаимоотношений (а успехи очевидны), проблемные вопросы есть. И некоторые моменты требуют решений именно на высшем уровне. Политический обозреватель Евгений Пустовой передает из Дворца Независимости.

Еще до того, как шасси правительственного Ил-96 были выпущены над Национальным аэропортом Минск, инфоповестка пестрела эпитетами: судьбоносная встреча, приковано внимание всего мира. А за воздушным пространством Беларуси подглядывал разведывательный самолет НАТО. И следило 15 тысяч пользователей в интернете. Из-за несоблюдения тайминга переговоров нервничали не только журналисты – новостные выпуски не перенесешь. За известиями из Минска следили политики многих стран.

Красная ковровая дорожка в Минске с окантовкой национального орнамента. Лично в аэропорту Президент Беларуси встречал своего коллегу и друга. Хлебом с солью и с цветами.

Букет Владимир Путин отдал пресс-секретарю белорусского лидера. И оба президента поехали на встречу в одном Aurus. В салоне лимузина российской сборки с видом на ухоженную белорусскую трассу лучше всего говорить об импортозамещении западных брендов.

Но самым сложным этот день был для Роты почетного караула. Стоять смирно на морозе. Лишь изредка играли ногами. Во Дворце Независимости – два лидера.

Оба президента синхронно вошли в холл Дворца, вместе появились на переговорах в широком составе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, позвольте мне сердечно приветствовать вас, всех российских коллег в гостеприимной белорусской столице. В силу обстоятельств вы не были у нас достаточно давно в этом составе, а вообще министр с министром часто встречаются. Но вы всегда являетесь для нас желанными гостями. Перерыв в визитах в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках. Также интенсивно работают наши правительства, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий. Подтверждение тому – стабильный рост торговли, решение многих вопросов, которые раньше препятствовали сотрудничеству.

Россия – по-прежнему основной торговый партнер Беларуси. Объем внешней торговли товарами, экспорт и импорт с восточной соседкой – в пределах 60 %. Каждый второй инвестиционный доллар от иностранных инвесторов в первом полугодии из России. Более 2 200 предприятий в стране с российским капиталом. Космос, атомная энергетика, которая позволяет заместить Беларуси 4 миллиарда кубометров газа ежегодно.