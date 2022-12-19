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К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?

19 декабря 2022 18:26
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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – главное политическое событие этого дня, прошедшее по информационным лентам под заголовком «Судьбоносная встреча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президенты Беларуси и России встречаются часто. Вынуждает обстановка на внешнем контуре. Это подчеркнул и глава нашего государства. Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил Александр Лукашенко. Но, несмотря на динамичное развитие союзных взаимоотношений (а успехи очевидны), проблемные вопросы есть. И некоторые моменты требуют решений именно на высшем уровне.

Политический обозреватель Евгений Пустовой передает из Дворца Независимости.

К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-1

Еще до того, как шасси правительственного Ил-96 были выпущены над Национальным аэропортом Минск, инфоповестка пестрела эпитетами: судьбоносная встреча, приковано внимание всего мира. А за воздушным пространством Беларуси подглядывал разведывательный самолет НАТО. И следило 15 тысяч пользователей в интернете. Из-за несоблюдения тайминга переговоров нервничали не только журналисты – новостные выпуски не перенесешь. За известиями из Минска следили политики многих стран.

К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-4

Красная ковровая дорожка в Минске с окантовкой национального орнамента. Лично в аэропорту Президент Беларуси встречал своего коллегу и друга. Хлебом с солью и с цветами.

К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-7

Букет Владимир Путин отдал пресс-секретарю белорусского лидера. И оба президента поехали на встречу в одном Aurus. В салоне лимузина российской сборки с видом на ухоженную белорусскую трассу лучше всего говорить об импортозамещении западных брендов.

К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-10

Но самым сложным этот день был для Роты почетного караула. Стоять смирно на морозе. Лишь изредка играли ногами. Во Дворце Независимости – два лидера.

К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-13

Оба президента синхронно вошли в холл Дворца, вместе появились на переговорах в широком составе.

К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, позвольте мне сердечно приветствовать вас, всех российских коллег в гостеприимной белорусской столице. В силу обстоятельств вы не были у нас достаточно давно в этом составе, а вообще министр с министром часто встречаются. Но вы всегда являетесь для нас желанными гостями. Перерыв в визитах в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках. Также интенсивно работают наши правительства, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий. Подтверждение тому – стабильный рост торговли, решение многих вопросов, которые раньше препятствовали сотрудничеству.

К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-19

Россия – по-прежнему основной торговый партнер Беларуси. Объем внешней торговли товарами, экспорт и импорт с восточной соседкой – в пределах 60 %. Каждый второй инвестиционный доллар от иностранных инвесторов в первом полугодии из России. Более 2 200 предприятий в стране с российским капиталом. Космос, атомная энергетика, которая позволяет заместить Беларуси 4 миллиарда кубометров газа ежегодно.

К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-22

Владимир Путин, Президент России:
Самое важное – это то, что мы готовы, и делаем это, – создавать отрасль, готовить национальные кадры, развивать науку соответствующим образом. Такие договоренности предварительные у нас тоже есть. Мы готовы тоже пообсуждать и действовать, двигаться по этому направлению дальше.

У нас есть и другие интересные направления. Это взаимодействие и очень важные направления в финансовой сфере, в том числе и в рамках ЕврАзЭС. Есть направления, связанные с военно-техническим взаимодействием, и это не только какие-то взаимные поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере.

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К переговорам Лукашенко и Путина приковано внимание всего мира! Как проходит встреча глав государств?-25

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В эти минуты переговоры во Дворце Независимости продолжаются. Как отметил белорусский лидер, к Новому году надо закрыть все нерешенные вопросы. Как минимум еще одна встреча президентов России и Беларуси будет на неформальном саммите, а что касается сегодняшнего коммюнике, то мы следим за развитием событий. Десятки телекамер. Следите за эфиром.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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