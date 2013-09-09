Новости Беларуси. Интерполу понадобилось менее суток, чтобы объявить Сулеймана Керимова в международный розыск.

Российский олигарх, напомним, является обвиняемым по расследуемому Следственным комитетом уголовному делу в отношении махинаций вокруг «Белорусской калийной компании». В Минске задержан гендиректор бывшего партнера БКК — «Уралкалия» — Владислав Баумгертнер.

Кстати, манипуляции на рынке дельцов из «Уралкалия» привлекли внимание немецких надзорных органов. Они проводят свою независимую проверку. В России уже стали поговаривать, что все это может стоить Сулейману иммунитета сенатора. Могут снять. Адвокат олигарха заявил, что Керимов воздержится от поездок за границу и добавил, что не знает, как вести защиту его клиента. Это понять можно. Тяжело ему придется.

В чем соль, почему Керимову все сложнее сидеть в Совете Федерации с каменным лицом?

Вся соль проблемы между «Беларуськалием» и «Уралкалием» в этом маленьком камушке. Сложно представить, но именно он за последний месяц стал большим камнем преткновения в отношениях между двумя крупнейшими мировыми компаниями. А все потому, что был брошен в белорусский огород рукой российского олигарха. В итоге, вместо того, чтобы удобрить бизнес-почву, как и полагается калию, получилось насолить.

А вот и рука, которая запустила камень, а точнее механизм по «отжиму» собственности белорусского народа. Забегая вперед, станцевать лезгинку у лезгина по национальности в солигорских шахтах так и не получится.

Простой экономист из Махачкалы, Сулейман Керимов, в российского магната превратился в 90-е. Как пишут российские СМИ, первый крупный куш будущий олигарх сорвет, будучи вице-президентом компании «МИК», через нее дагестанские преступные группировки отмывают деньги. Тогда же, в 90-е, Керимов и отрабатывает свои рейдерские навыки. Позже магната назовут главным рейдером России. В его копилке обанкроченные и выкупленные предприятия в сферах добычи золота и нефти, строительства, авиаперевозок... В 2010 «Солейман» нацеливается на соляные шахты, и становится владельцем активов «Уралкалия». Но и этого окажется мало. В планах — завладеть всем калийным рынком России. Для реализации мечты оставалось лишь захватить одно из крупнейших предприятий СНГ — «Сильвенит» — и объединить его с «Уралкалием», что, к слову, запрещено антимонопольным законодательством.

Интернет-издание «Газета.Ru» (Россия) в статье «Керимов сливает калий», 20 декабря 2010 года:

Сулейман Керимов создает вторую по величине калийную корпорацию мира... Слухи о возможном слиянии усилились после того, как стало известно, что 44% акций «Сильвинита» приобрели структуры, связанные с Муцоевым и Скуровым. По неофициальной информации, [эти] инвесторы действовали в интересах Сулеймана Керимова. После объединения «Сильвинит» прекратит существование...

Муцоев и Скуров, единомышленники Керимова, и помогают обхитрить закон. Схема проста. При покупке слишком больших пакетов акций сделкой может заинтересоваться Федеральная антимонопольная служба. Поэтому приобретение Муцоевым и Скуровыв 24% и 20% соответственно оформляются как отдельные сделки. Хотя на самом деле таковыми являются лишь формально, а фактически проводятся в интересах Керимова. При этом, сомнительная честь занять кресло последнего гендиректора «Сильвенита» перед его поглощением была отведена печально известному Баумгертнеру, который после завершения сделки и стал директором «Уралкалия».

Кирилл Бенедиктов, политолог (Россия):

Началась сложная многоходовая операция российских олигархов по созданию мировой монополии на торговлю калием. Для начала Керимов и его партнеры выкупили акции крупнейших отраслевых российских производителей — «Сильвинита» и «Уралкалия». А затем нацелились на «Беларуськалий»... Однако попытки российских сырьевых магнатов получить контроль над белорусским калийным рынком не принесли особого результата.

Схема захвата белорусских недр была уже четко продумана. Правая рука Керимова Баумгертнер возглавляет наблюдательный совет БКК. Отсюда махинации с кражей компьютеров, переписывание на «Уралкалий» белорусских калийных потоков, деньги за которые собирались в оффшорном кошельке Керимова — швейцарской компании «Уралкалий Трейдинг».

Дальше — больше. 30 июля «Уралкалий» объявляет о выходе из БКК, что обрушивает мировой рынок на 25%. На столько же дешевеют и акции «Уралкалия». Удобное время для приобретения активов. Чем и занимается Керимов через свой швейцарский фонд «Suleyman Kerimov Foundation». Эту якобы «благотворительную организацию» олигарх создает, чтобы попасть в Совет Федерации. Ведь по российским законам сенатор не может параллельно заниматься бизнесом.

Таким образом, через фонд магнат увеличивает пакет акций с 17% до почти 22%. Любопытно, что аккурат перед обвалом рынка еще по высокой цене свои портфели продают друзья Керимова по бизнесу — Несис и Муцоев. В общем, такие действия, выражаясь биржевой терминологией, называются не иначе, как инсайдерская торговля, что по всему миру карается уголовно.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик официального партнера Альпари в Минске:

Эту сделку можно рассматривать как инсайдерскую. Дело в том, что вряд ли крупный акционер компании, который продал более 6% акций за несколько дней до вот такого демарша со стороны «Уралкалия», не знал об этом. Скорее всего, он знал и воспользовался инсайдерской информацией. Можно предположить, что еще приобретение бумаг совершалось на самом дне, то есть была так называемая игра на понижение. Спровоцировав снижение курса акций, кому-то, видимо, фонду самого Керимова, удалось их скупить на самом дне.

Такие манипуляции и инсайдерские сделки на рынке привлекли внимание не только российских надзорных органов, но и немецких. Схожее федеральное ведомство Германии уже проводит свою независимую проверку.

Русскоязычная версия интернет-сайта медиакомпании «Deutsche Welle» (ФРГ) в статье «Финнадзор в ФРГ расследует падение котировок, спровоцированное «Уралкалием»:

Ведомство проводит в настоящее время «неформальное расследование», которое может продлиться одну-две недели. Надзорные службы основных немецких биржевых площадок должны будут представить ведомству отчеты о том, как проходили торги ценными бумагами.

А вот материалы белорусской стороны о преступной деятельности Керимова в ближайшее время передадут в генеральную прокуратуру России. Тем временем, сам олигарх уже пополнил кампанию из четырех разыскиваемых топ-менеджеров БКК.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Действия Керимова квалифицированы следствием как организация злоупотреблением властью и служебными полномочиями. Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А терять Сулейману есть что. По разным оценкам, в кошельке магната — 7 млрд долларов. Кстати, на этой неделе Керимову удалось пополнить свое состояние на тотальной распродаже футболистов собственного клуба «Анжи».

Интернет-телеканал «Дождь» (Россия):

«Анжи» продал игроков более чем на 136 млн евро. Именно столько денег Сулейман Керимов смог выручить, устроив масштабную распродажу.

Правда, теперь посетить выездные матчи оставшейся части любимой команды Керимов не сможет. Олигарх объявлен в международный розыск Интерполом. Это значит, что его задержат при первом же выезде за границу. Спрятаться, конечно, Керимов может и в странах, не входящих в Интерпол, их всего 7. Убежищем могут стать, к примеру, Тувалу или Кирибаити. Правда, только если самолет долетит туда без дозаправок, что маловероятно...

Вадим Самарин, доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета БГУ:

Государства-участники, которых 190 на данный момент, договорились, что если какое-то лицо совершает преступление на его территории, то все другие государства принимают документы о необходимости розыска такого лица и соответственно осуществляют действия по его розыску, и в случае розыска тогда лицо задерживается.

Адвокат Керимова Анатолий Кучерена, заявил, что его клиент — российский сенатор — может отказаться от поездок за рубеж. Что и понятно, ведь только у себя на родине члены Совета Федерации обладают неприкосновенностью. За границей — нет. Впрочем, и этого иммунитета Керимов может лишиться.

Интернет-издание «Газета.Ru» (Россия) в статье «Керимов посидит в России»:

Интерпол по запросу Беларуси объявил в международный розыск российского сенатора [и миллиардера] Сулеймана Керимова. В Совете Федерации уже объявили, что для проведения следственных действий белорусскими правоохранительными органами с Керимова могут снять иммунитет.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО:

Интерпол все-таки принял к исполнению. Ордера выписаны белорусской стороной, а значит, по факту призналась легитимность. Причем, более того, надо отметить, что обвинения предъявлены «Уралкалию», по сути это те же самые обвинения, которые Британия предъявляла Соросу по обвалу британского фонда. Это очень близкие обвинения тем, которые были предъявлены главе «Энрона» в Соединенных штатах, главе «Пармалата» в Италии. То естьв этом плане мы имеем абсолютно прецедентный случай с понятным прецедентным исходом, потому что глава «Энрона», скажем, в Штатах получил в итоге пожизненный срок.

На этой неделе стало известно об еще одной афере махинаторов, которая в очередной раз подчеркивает спланированность схемы обвала калийного рынка и явно вызывает интерес правоохранителей. Суть в следующем.

Ровно за 5 дней до обвала рынка, 25 июля, «Уралкалий» страхует топ-менеджмент в американской компании «AIG» на сумму 100 млн долларов. А вот страховым случаем по такому полису как раз являются действия руководящего состава, повлекшие, к примеру, убытки для предприятия. Что и произошло 30 июля, когда «Уралкалий» потерял четверть своей стоимости, после заявления о разрыве с «Белорусской калийной компанией».

Владимир Концевой, заместитель генерального директора страховой компании:

Страховым случаем по договору «D&O» является предъявление требования руководителю предприятия в связи с нанесением им ущерба, убытков третьим лицам в процессе осуществления им своих служебных полномочий. Может быть отнесено превышение должностных обязанностей и дезориентирующие какие-то заявления так же относятся к тем действиям, которые покрываются договором страхования. Здесь вполне возможно заподозрить их в страховом мошенничестве и в преднамеренных действиях, направленных на наступление страхового случая.

Примечательно, что махинаторы, видимо, просчитали и сумму, которую должны выплатить по страховке — 100 млн долларов. А ведь именно такой ущерб по предварительным оценкам нанесен их действиями Беларуси.

Павел Траулько:

Действия подозреваемых, приведшие к последствиям, которые в некоторых СМИ называют страховым случаем, не являлись неосознанными или неосторожными. Находящиеся в расположении следствия факты говорят о том, что все было как раз таки наоборот. Это указывает на наличие признаков финансового мошенничества. Наступившие последствия, как раз таки и стали результатом заранее запланированных и продуманных последовательных действий.

Такие продуманные и спланированные действия — не что иное, как рейдерский привет из 90-х, рассуждают российские аналитики. Подобные случаи у северных соседей сегодня не редкость. Эксперты вроде бы и шутят: мол, «все, что плохо лежало» в России, уже разобрали, но тут же напоминают, полакомиться белорусским таким же способом не получится.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Российские олигархи решили вести себя в Беларуси так, как они вели себя в России в 90-е и 2000-е. Делаем совместного трейдера, на уровне менеджмента устанавливаем контроль за этим трейдером, дальше закрываем сбыт нашему партнеру, ставим его на грани банкротства и покупаем по дешевке. Мы этого наедались в России вот так. То, что Интерпол встал на сторону Беларуси — это очень серьезный знак. Это значит, что формальные претензии белорусов имеют очень серьезные обоснования.

Вячеслав Мальцев, общественный деятель, блогер (Россия):

Ну, это обычная картина в нормальной стране, где есть закон, где есть правопорядок и где люди не хотят, чтобы какие-то топ-менеджеры, так скажем, в кавычках их грабили. Как я считаю, топ-менеджеры — это плохое название. Лучше называть воры-жулики!

Поубавилось заступников у Керимова и в высших эшелонах российской власти. Председатель Комитета по промышленности Госдумы России Сергей Собко на неделе выскалался.

Сергей Собко, председатель Комитета Госдумы России по промышленности:

«Уралкалий» своего партнера просто «кинул» в погоне за повышением прибыли. И белорусская сторона защищается теми методами, которыми может. Если люди поступают непорядочно, то непонятно, почему с ними должны ласково беседовать?

Поддерживает действия белорусских правоохранителей и лидер российской компартии.

Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ Государственной думы Российской Федерации:

Фирма «Уралкалий» в лице ее руководителя взяла и приняла решение разом снизить цены. Страшный криминальный демпинг. Надо просто спокойно создать комиссию и разобраться, почему некоторые наши деловые круги продолжают действовать в стиле 90-х и почему таким образом ведут себя по отношению к своему главному союзнику и члену нашего Таможенного союза.

Анатолий Локоть, депутат Государственной Думы России:

Сегодняшняя практика взаимоотношений российских на внутреннем рынке – это, безусловно, захват друг у друга предприятий и рейдерство. И порой даже вот в соответствии с российским законодательством там трудно определить, где, так сказать, добросовестная борьба на рынке, а где происходит рейдерский захват.

Впрочем, объявление Керимова в международный розыск стало топовой темой в российских СМИ.

Газета «Ведомости» (Россия) в статье «Кому нелоялен Сулейман Керимов»:

Керимов – ключевая фигура в калийной войне… [и] фигура Керимова и его взаимоотношения с отдельными российскими чиновниками всегда вызывали множество вопросов.

Кстати, за Баумгертнера решили поручиться депутат Госдумы Баринов и губернатор Пермского края Басаргин. Против последнего, кстати, антимонопольная служба России на неделе возбудила дело по обвинению в нарушении правил выбора инвестора для строительства местного аэропорта. Так вот, чиновники предложили белорусской стороне Баумгерннера выпустить под личное поручительство. Но суд решил оставить топ-менеджера в Беларуси.

Дмитрий Горячко, адвокат Владислава Баумгертнера:

Закрытое судебное заседание, комментировать выводы не можем. В удовлетворении жалобы отказано. Причина объяснена, но говорить мы об этом не можем.

На всей этой истории не преминули пропиариться некоторые представители белорусской оппозиции, быстро переметнувшись на сторону олигархов.

Тем временем, указом Президента создана новая «Белорусская калийная компания». От предыдущей структуры она будет отличаться формой собственности (теперь это открытое акционерное общество) и эксклюзивным правом на продажу солигорского калия. Кроме того, до конца года на калийные удобрения установлена нулевая вывозная таможенная пошлина.

Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Все это позволит сохранить за Республикой Беларусь известный бренд «Белорусская калийная компания» на мировом рынке, сэкономить время и продолжить работу, используя уже наработанные вещи. Основу данной компании – вновь созданной – будут представлять наши белорусские специалисты.

Во всей этой истории, а это признают и российские СМИ, есть еще одна сторона медали.

Интернет-издание «Газета.Ru» (Россия) в статье «Сулеймания преследования»:

Сейчас опросы в деловой прессе показывают: большинство российских граждан одобряют действия белорусской стороны.

В результате проведенных журналистских исследований, от 60% до 88% россиян согласны с обвинениями в адрес топ-менеджмента «Уралкалия».

Мнение пользователя rey1958, интернет-форум информационного агентства «Росбалт» (Россия):

Нет и не может быть ни одного олигарха в России, которые не преступали бы законы. Это уголовники. Расскажите, как можно честно заработать миллиарды долларов. не ограбив свой народ?

Мнение пользователя Владимир Яковенко, интернет-форум газеты «Правда» (Россия):

Жить и работать без «кидалова» даже самых близких наши воры [они же] «эффективные менеджеры» не могут – вот и результат.

Мнение пользователя Тигр, интернет-форум газеты «Известия» (Россия):

Одного Керимова? Маловато будет. Надо бы и остальных олигархов, «благодетелей» России, объявить в розыск.

Белорусы:

Если бы эта экономическая элита своим трудом заработала то, что у них есть, я бы относилась к ним по-другому. А так как, извините, все это «нахапано», ну, как я должна к этому относиться?

Россияне:

Вы знаете, я сам-то из России, поэтому, если бы арестовали тысячу таких вот олигархов нечестных, я был бы только рад. Честно Вам скажу. Поэтому я очень рад, что хоть где-то законы соблюдаются. Хотя бы у вас.

Впрочем, такое мнение россиян вполне оправдано. Ведь в то время, пока российский олигарх накапливает миллиарды на зарубежных счетах, шахтерский городок Березники, который фактически и зарабатывает магнату львиную долю сбережений, в прямом смысле уходит под землю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.