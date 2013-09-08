Прогноз финала «калийного дела» от российского эксперта Андрея Бунича

С программой «Неделя» на СТВ на прямой связи из Москвы экономист-эксперт, а также глава союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. С ним мы и продолжим разговор о так называемом «калийном деле».

Андрей Павлович, здравствуйте! Если вкратце, то какова Ваша точка зрения на ситуацию вокруг махинаций на калийном рынке? В чем выгода Керимова: в том, чтобы топить «Белорусскую калийную компанию»? И вообще, допустимо ли такое ведение дела?

Андрей Бунич, глава союза предпринимателей и арендаторов России:

Мой взгляд заключается в том, что это не конфликт России и Беларуси на государственном уровне, а просто деятельность определенной группы влияния внутри России, которые используют свои административные ресурсы для создания некой конфликтной ситуации. И, фактически, хотят представить свои личные интересы определенной группировки как какую-то огромную войну России и Беларуси, развернувшуюся в связи с задержанием генерального директора. Естественно, это не так. Насколько мне известно, как раз незадолго, буквально за несколько дней до начала этого скандала Керимов должен был сложить депутатский мандат в Совете Федерации, собирался, по крайней мере, это сделать, чтобы сосредоточиться на делах «Уралкалия». Такой слух был. И сейчас, в данный момент, получается, он этого сделать не может, потому что, если он сложит мандат, то тогда он должен будет предстать перед судом. С другой стороны, он же, наверное, неспроста хотел сосредоточиться на делах «Уралкалия». Это связано, по моему мнению, с тем, что он не до конца отошел от управления своим бизнесом, от управления активами. А в России ведется борьба с тем, чтобы депутаты и члены Совета Федерации не участвовали в бизнесе, уже целый год такая борьба ведется. И десятки людей оставили свои дела, в том числе миллиардеры. То есть ушли из законодательных органов. И поэтому Киримов, он же сказал в апреле-мае, что прекращает заниматься бизнесом. Но в ходе разбирательства, сейчас развернувшегося, по крайней мере, ясно, что участвует по-прежнему и, может быть, и недавно даже участвовал в принятии решений определенных, и это может стать предметов разбирательства, на мой взгляд, Совета Федерации, когда он соберется через 2 недели.

А вот можно ли сказать, что рейдерский захват бизнеса у партнеров - это обычная практика российских олигархических структур и, в частности, Сулеймана Керимова?

Андрей Бунич, глава союза предпринимателей и арендаторов России:

Да, конечно. Я с этого и начал, что ничего сверхъестественного в данном случае не происходит. Это обычная практика на постсоветском пространстве, и в России, они всех, кого можно, давно «отжали» здесь. И здесь есть пострадавшие от Керимова люди и в России, и некоторые скрываются от него за границей. Поэтому сейчас складывается парадоксальная ситуация. Выходит, что его прошлые дела сейчас могут всплывать. Потому что многие недовольны, те, кто пострадали, сейчас могут воспрять. Если раньше они боялись предъявлять какие-то претензии, то постепенно посмотрев, что он не такой уж неуязвимый и не так силен, как раньше. То есть могут быть разные эксцессы уже внутри России. Но то, что это группа тяготеет к подобным методам, что она прославлена этими операциями, это знают все в России.

Сейчас определенные силы в России пытаются представить задержанного топ-менеджера «Уралкалия» Баумгертнера своего рода пострадавшим, ничего не подозревавшем о его задержании бизнесменом-мучеником. А Вам не кажется, что такое натягивание овечьей шкуры на явного серого волка – это такая абсолютно беспринципная попытка перевести «калийное дело» из экономической в политическую плоскость?

Андрей Бунич, глава союза предпринимателей и арендаторов России:

Именно так и происходит, поэтому я считаю, что Керимов и вся эта команда, естественно, люди, которые имеют определенную репутацию. Это не обычные бизнесмены. И трактовать их поведение, что, якобы, в духе «Дженерал Моторс» - «Что полезно для «Дженерал Моторс», то полезно для Америки», - относительно Керимова можно сказать, что то, что полезно для Керимова, далеко не всегда, а даже, может быть, никогда не полезно для России.

Как Вы считаете, какой может быть реакция российского бизнеса на нынешнюю ситуацию с Баумгертнером, может ли это отпугнуть российских бизнесменов от ведения дел в Беларуси?

Андрей Бунич, глава союза предпринимателей и арендаторов России:

Если кто-то хочет заниматься рейдерскими захватами на территории дружественного нам государства, то, наверное, этих людей эта ситуация отпугнет. Если это для Беларуси большая проблема, что те, кто могли бы заняться рейдерством на их территории, они не захотят заниматься, то тогда это единственный итог этой истории.

Андрей Павлович, Ваш прогноз: чем закончится «калийное дело»?

Андрей Бунич, глава союза предпринимателей и арендаторов России:

Два варианта. Либо в ближайшее время, мне кажется, группа Керимова пойдет на договоренности какие-то с белорусской стороной на уровне Правительства, прежде всего. Но если они будут продолжать нагнетать истерию и пытаться вселенскую какую-то войну, представить Баумгертнера каким-то потенциальным узником замка Иф, я не думаю, что это приведет их к хорошему результату, поскольку сочувствие граждан России вряд ли возможно в данном вопросе, потому что граждане России только радуются в большинстве своем, если людей подобного плана арестовывают. Я думаю, что, если докажет белорусская сторона как минимум, что отдавал он указания менеджерам, а вот если это начнет выясняться, то у него может создасться совсем тупиковая ситуация. И за границей вдруг что-то всплывет, а тут еще Совет Федерации – проблема. Поэтому, я считаю, что в ближайшие 2 недели для группы Керимова – наилучший период для решения этого вопроса. Дальше никто не будет разваливать российские и белорусские отношения и вообще, всю евразийскую интеграцию ради того, чтобы набить карман Керимова. Это он должен прекрасно понимать. Я уверен, что он сейчас это понимает, но почему он не понимал этого пару месяцев назад, это неясно. Очевидно, действительно, эта вседозволенность застилает глаза, когда долгое время ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится.