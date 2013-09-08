Новости Беларуси. К 70-летней годовщине освобождения Могилевщины от немецко-фашистских захватчиков жителям Климович сделали необычный подарок. В городе на постамент установили легендарный танк ИС-3. Его по праву можно назвать лучшей боевой машиной 2-й мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Мне бы очень хотелось, что этот символ – это не только памятник танкистам. Танкист сам не воюет. Он воюет вместе с артиллеристом, связистом, разведчиком, летчиком. Просто танк символизирует своими совершенными формами мужество и героизм тех людей, которые в 1943 году начали освобождать нашу страну. А в 1944, благодаря гениальной операции «Багратион» за месяц освободили нашу землю.