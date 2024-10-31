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Новости по тегу #Валерий Кириенко

Президент полз, и вся свита ползла! Валерий Кириенко о том, как спускался в солигорские шахты с Лукашенко
31 октября 2024 16:33

Президент полз, и вся свита ползла! Валерий Кириенко о том, как спускался в солигорские шахты с Лукашенко

«Выжили, не закрыли рудоуправление». Как спасли «Беларуськалий» после развала СССР благодаря Лукашенко
31 октября 2024 16:25

«Выжили, не закрыли рудоуправление». Как спасли «Беларуськалий» после развала СССР благодаря Лукашенко

Я Николаю подарил каску! Бывший гендиректор «Беларуськалия» вспомнил, как сын Президента спускался в шахту
31 октября 2024 16:19

Я Николаю подарил каску! Бывший гендиректор «Беларуськалия» вспомнил, как сын Президента спускался в шахту

Гендиректор БКК об отношениях с российской стороной: Если бы работали честно, прозрачно - была бы польза
22 мая 2014 18:36

Гендиректор БКК об отношениях с российской стороной: Если бы работали честно, прозрачно - была бы польза

В чем соль, почему Керимову все сложнее сидеть в Совете Федерации с каменным лицом?
09 сентября 2013 09:11

В чем соль, почему Керимову все сложнее сидеть в Совете Федерации с каменным лицом?

В Беларуси появится новая компания со старым названием – ОАО «Белорусская калийная компания», основу которой будут составлять белорусские специалисты
05 сентября 2013 18:25

В Беларуси появится новая компания со старым названием – ОАО «Белорусская калийная компания», основу которой будут составлять белорусские специалисты

Мнение россиян: Главное отличие современной политики в России: «Вор должен сидеть в правительстве», а в Беларуси: «Вор должен сидеть в тюрьме»
01 сентября 2013 23:43

Мнение россиян: Главное отличие современной политики в России: «Вор должен сидеть в правительстве», а в Беларуси: «Вор должен сидеть в тюрьме»

В чьих интересах работают те российские чиновники, которые защищают участников схемы Баумгертнера – Керимова?
30 августа 2013 17:42

В чьих интересах работают те российские чиновники, которые защищают участников схемы Баумгертнера – Керимова?

Гендиректор ОАО «Беларуськалий»: Мы не поддерживаем новую стратегию ОАО «Уралкалий»
19 августа 2013 18:20

Гендиректор ОАО «Беларуськалий»: Мы не поддерживаем новую стратегию ОАО «Уралкалий»