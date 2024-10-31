Новости по тегу #Валерий Кириенко

Так уж вышло, что по карьерной лестнице герой нашего выпуска рос, периодически спускаясь в шахты с Президентом страны. Но каждый день, непременно беря ответственность за жизни и жизнь одного из брендов Беларуси.
Валерий Кириенко: развалился Союз – 80 % рынка нет. Стоял вопрос вообще о закрытии одного из управления.
Ему, кстати, понравилось. Я подарил Николаю сувенир – каску шахтерскую и лампу. И пожелал: а вдруг, говорю, пригодится.
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