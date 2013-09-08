Китайская молодежная организация посетила Гродненскую область

Новости Беларуси. Патриотическое воспитание, образование и трудоустройство белорусских студентов. Это далеко не все темы, которые интересовали представителей китайской молодёжной организации во время визита в Гродненскую область. На протяжении двух дней гости посещали региональные ВУЗы, знакомились с историей и культурой областного центра. А на примере Гродненской погрангруппы смогли увидеть работу с молодым поколением, что называется в действии. Здесь уже несколько лет существует погранзастава БРСМ.

Визит в нашу страну гостей из поднебесной проходит в рамках сотрудничества белорусских и китайских молодёжных организаций.

Накануне в Минске стороны договорились об обмене студентами, о культурном и образовательном сотрудничестве между БРСМ и Всекитайской федерации молодёжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ли Цзи, заместитель генерального секретаря Всекитайской студенческой федерации:

Беларусь очень красивая и приветливая страна, имеет богатую историю. Ваш опыт работы с молодёжью нам интересен. Патриотическому воспитанию, трудоустройству молодых людей у вас, как и у нас придают большое значение. Будем рады встречать белорусов у себя в Китае, чтобы поделится своим опытом.

Юань Ли, заместитель начальника отдела международных связей Всекитайской федерации молодёжи:

Мне очень понравилась Беларусь. Мы посетили ваш университет и убедились что образование у вас на высоком уровне. Вместе с обучением у вас тесно переплетается и патриотическое воспитание. А это главное для любой страны.

Гуань Вэй, заместитель председателя федерации молодёжи провинции Хэйлуцзян:

Меня очень впечатлил город Гродно. Мы слышали что он считается культурной столицей Беларуси. Замечательные памятники архитектуры, очень красивая природа. Главное что у вас с нами есть взаимный интерес и я надеюсь, что это не последний визит в вашу страну.