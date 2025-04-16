Литва запретила проезд в Беларусь через свои КПП на мотоциклах и мопедах

Литва ввела новые ограничения на границе с Беларусью. Правительство страны приняло решение запретить проезд на мотоциклах и мопедах через два пока что еще открытых контрольно-пропускных пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти балтийской республики объясняют очередные запреты возросшим трафиком мототехники. Как отметили в МВД Литвы, в первой четверти 2024-го было зафиксировано всего 285 случаев проезда через границу на мотоциклах и мопедах, а за такой же период этого года – уже более шести тысяч случаев.

Напомним, что раньше пересекать литовские КПП было запрещено только пешеходам и велосипедистам. Таким образом, попасть в Литву из Беларуси теперь возможно только на автомобилях.