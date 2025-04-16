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Варшава намерена извлечь максимальную выгоду во время восстановления Украины

16 апреля 2025 19:40
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Польша меняет подход к сотрудничеству с Украиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам премьер-министра Дональда Туска, Варшава намерена извлечь максимальную выгоду во время восстановления Украины.

Варшава намерена извлечь максимальную выгоду во время восстановления Украины-2

Глава польского правительства сообщил, что будет отстаивать интересы государства, чтобы вернуть деньги, потраченные на милитаризацию Киева. Известно, что Варшава увеличила экспорт в Украину до 11 миллиардов евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране. Таким образом, руководство Польши стремится укрепить экономические связи с Украиной. Стоит отметить, что Варшава стала одним из крупнейших поставщиков оружия и техники Киеву, потратив на это более 1,5 % своего ВВП.

# Международная политика

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