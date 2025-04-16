Польша меняет подход к сотрудничеству с Украиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам премьер-министра Дональда Туска, Варшава намерена извлечь максимальную выгоду во время восстановления Украины.

Глава польского правительства сообщил, что будет отстаивать интересы государства, чтобы вернуть деньги, потраченные на милитаризацию Киева. Известно, что Варшава увеличила экспорт в Украину до 11 миллиардов евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране. Таким образом, руководство Польши стремится укрепить экономические связи с Украиной. Стоит отметить, что Варшава стала одним из крупнейших поставщиков оружия и техники Киеву, потратив на это более 1,5 % своего ВВП.