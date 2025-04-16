Как перешли от Года качества к пятилетке? Рассказал председатель Госстандарта

Беларусь славится своей чистотой и порядком, зелеными улицами и проспектами. И это благодаря не только государственным инициативам, но и еще осознанности и ответственности граждан. Мы гордимся своей способностью бережно относиться к окружающему миру. И это даже не привычка, это, наверное, стиль жизни. Это белорусская культура. Мы знаем, что чистота, это не только отсутствие мусора на улицах, это еще, наверное, умение передать что-то нашим детям, нашим внукам. Поэтому мы с бодростью, с удовольствием выходим на субботник и понимаем, что мы тем самым вносим что-то большое в копилку добрых дел. Как же сохранить эту уникальную черту и передать ее следующим поколениям, будем разбираться сегодня в ток-шоу «Точки над «i».

Елена Моргунова, председатель Госстандарта, член Президиума БСЖ:

Давайте начнем с того, что 2024 год был Годом качества. Годом качества во всем, не только в продуктах, не только в товарах, но и Год качества во всех направлениях нашей жизни. Все то, что нас окружает. Соответственно, за год невозможно было сделать все, что было запланировано, реализовать все те мероприятия, которые поставили перед собой городские власти, отраслевые министерства, в целом наша вся страна. И, соответственно, очень правильно, стратегически верным было перенести все то, что запланировано, дальше и заниматься этим качеством постоянно, на системной основе, комплексно. Соответственно, правильным было объявить пятилетку качества, где каждое направление найдет свою реализацию. Вот этот год, 2025-й, это Год благоустройства, благоустройства во всем. Соответственно, следующие года пятилетки будут тоже идти под определенными девизами качества. Государственный комитет по стандартизации являлся в 2024 году координатором Года качества. Соответственно, был во главе всех тех мероприятий, которые были задействованы. И было видно, что очень много было сделано. Определенные выявлены были какие-то недостатки, которые необходимо решить дальше. То есть это была как бы сверка моментов, где у нас сильные и слабые стороны, да, провести такой анализ. И, соответственно, вот этот анализ и послужит дальше решением в пятилетку качества.