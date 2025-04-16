Казаков: сразу было понятно, что Украина никогда не войдет в Европейский союз

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим эскалацию торговой войны, развязанную Трампом. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

У Украины был перед глазами пример той же самой Турции, мощнейшей страны с большим населением, которая, как мы помним, находится в состоянии ожидания европейского членства уже 50 лет. Все же прекрасно понимают, что если бы Евросоюз включил свой состав в Турцию и дошел бы, например, до территории условного Ирана или Сирии, с которыми граничит Турция, то понятное дело, что это был бы совершенно другой Евросоюз. Турция с тем количеством населения, с тем количеством промышленного потенциала, который у нее есть, она бы влияла в том числе и на решение Европарламента, потому что там бы были совсем другие представители, которые бы представляли большие мусульманские партии. А здесь Украина, которая тоже с населением на тот момент почти 50 миллионов человек, с еще космической, с еще угольной, с еще сталелитейной промышленностью. И еще с развитой сельскохозяйственной промышленностью. Понятное дело, что она бы просто-напросто она бы, может быть, не так быстро бы не перевернула бы, но точно бы задала определенный тон. А переварить Украину было бы крайне сложно.

И поэтому это было сразу понятно, что Украина никогда не войдет в Европейский союз. И еще понятно, что ЕС на данный момент находится не в самом лучшем своем экономическом состоянии. Я не предсказатель, чтобы делать, например, какие-то доводы по поводу того, сколько Евросоюз еще проживет. Мы прекрасно понимаем, что условная Румыния или условная Болгария… Кто бывал, например, на пляжах Золотых Песков в Болгарии и видел, каким образом выглядят города, тот, наверное, скажет о том, что вот эта страна не похожа, например, на французские местечки или там какие-то города в Испании.