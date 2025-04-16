Прямой эфир

Казаков: сразу было понятно, что Украина никогда не войдет в Европейский союз

16 апреля 2025 19:45
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим эскалацию торговой войны, развязанную Трампом. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
У Украины был перед глазами пример той же самой Турции, мощнейшей страны с большим населением, которая, как мы помним, находится в состоянии ожидания европейского членства уже 50 лет. Все же прекрасно понимают, что если бы Евросоюз включил свой состав в Турцию и дошел бы, например, до территории условного Ирана или Сирии, с которыми граничит Турция, то понятное дело, что это был бы совершенно другой Евросоюз. Турция с тем количеством населения, с тем количеством промышленного потенциала, который у нее есть, она бы влияла в том числе и на решение Европарламента, потому что там бы были совсем другие представители, которые бы представляли большие мусульманские партии. А здесь Украина, которая тоже с населением на тот момент почти 50 миллионов человек, с еще космической, с еще угольной, с еще сталелитейной промышленностью.  И еще с развитой сельскохозяйственной промышленностью. Понятное дело, что она бы просто-напросто она бы, может быть, не так быстро бы не перевернула бы, но точно бы задала определенный тон. А переварить Украину было бы крайне сложно. 

И поэтому это было сразу понятно, что Украина никогда не войдет в Европейский союз. И еще понятно, что ЕС на данный момент находится не в самом лучшем своем экономическом состоянии. Я не предсказатель, чтобы делать, например, какие-то доводы по поводу того, сколько Евросоюз еще проживет. Мы прекрасно понимаем, что условная Румыния или условная Болгария… Кто бывал, например, на пляжах Золотых Песков в Болгарии и видел, каким образом выглядят города, тот, наверное, скажет о том, что вот эта страна не похожа, например, на французские местечки или там какие-то города в Испании.

Казаков: сразу было понятно, что Украина никогда не войдет в Европейский союз-1

Кирилл Казаков:
А кто бывал в Риге или в Вильнюсе и сворачивал с центральных улиц, тот, наверное, точно не скажет, что эти две бывшие советские республики находятся сейчас в составе ЕС. Или, например, разбитые рижские улицы или латвийские автобаны. То есть нужно понимать, что все те деньги, которые были вкачаны в развитие наших бывших союзных республик и наших бывших республик СССР, они ведь на самом деле сделаны только с одной целью – чтобы продвинуть территорию НАТО ближе к России. И вхождение Прибалтики в состав Европейского союза и НАТО было сделано только с одной целью – для того, чтобы создать плацдарм для размещения здесь западных войск. И количество людей, которое уехало из Прибалтики в Европу, оно ведь тоже каким-то образом должно показывать: что дает Европейский союз? Европейский союз не дал, не знаю, процветания Вильнюсу, не дал процветания Риге. А между, например, Веной и Братиславой всего 30 километров. Они будут говорить о том, что греки ленивые. 

А вот самая главная история. Никто никогда не задумывался, что весь Европейский союз состоит из стран очень воинственных. Ведь все войны мировые начинались в Европе. Франция, Германия, Англия, Польша, которая постоянно мечтает чего-то там завоевать. И с востока один был поход. Чингисхан. Столетняя война между Англией и Францией – постоянные войны. Междоусобные войны в Италии и в Германии. Две мировые войны нашла Германия. Две мировые войны нашла. Придумала, дошла, сделала. И в итоге, что сейчас происходит? В итоге они сами сейчас празднуют победу над собой.

# Международная политика # Кирилл Казаков # Григорий Азарёнок

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