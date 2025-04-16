Кто в Минске главный по зеленым насаждениям? Узнали у председателя городского комитета

Беларусь славится своей чистотой и порядком, зелеными улицами и проспектами. И это благодаря не только государственным инициативам, но и еще осознанности и ответственности граждан. Мы гордимся своей способностью бережно относиться к окружающему миру. И это даже не привычка, это, наверное, стиль жизни. Это белорусская культура. Мы знаем, что чистота, это не только отсутствие мусора на улицах, это еще, наверное, умение передать что-то нашим детям, нашим внукам. Поэтому мы с бодростью, с удовольствием выходим на субботник и понимаем, что мы тем самым вносим что-то большое в копилку добрых дел. Как же сохранить эту уникальную черту и передать ее следующим поколениям, будем разбираться сегодня в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: А комитет [Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды – прим. ред.] как-то контролирует, может быть, аккумулирует данные о том, где что было высажено, достаточно это, много, мало?

Валентин Шатравко, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Комитет, конечно, контролирует все процессы, которые осуществляются в городе по озеленению, где производятся посадки, какие они производятся, это посадки плановые или это компенсационные посадки идут в городе. Это контролируется, а также, кроме этого, комитет осуществляет контроль и за проведением работ по уходу за насаждениями в городе. Это то, что касается обрезки насаждений деревьев. В последнее время в городе довольно много появилось вопросов к самому проведению уходов. И граждане обращаются, и мы сами видим, что в отдельных случаях работы проводятся не совсем качественно. Поэтому как раз-таки в этом процессе мы участвуем и стараемся уменьшить негативные последствия некачественных работ.

Наталья Надольская:

Валентин, а если говорить о столице, я знаю, что когда-то самым зеленым районом считалось Уручье, Зеленый Луг, как само название. Со временем что-то поменялось? Какой район сегодня самый зеленый?

Валентин Шатравко:

Сегодня самый озелененный район – Партизанский. Это район, который за кольцевой и практически тянется до Уручья. А самый менее озелененный – это Октябрьский.