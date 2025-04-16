Как правильно терять килограммы, рассказала главный внештатный эндокринолог Минска

Традиция избавляться от лишних килограммов дала многим людям страдания, неуверенность в себе, дыру в бюджете и прочие трудности. Тем более что из всех утюгов постоянно звучат призывы, что можно выпить какую-то условно волшебную таблетку и избавиться от ненавистных жиров. Ну а несколько лет назад на рынок вышел один определенный препарат для диабетиков, который сегодня тысячи людей по всему миру используют с одной целью – целью похудеть. Медики, в свою очередь, предупреждают, что у этого препарата есть определенные свои последствия и уже даже первые жертвы. Так вот, как же похудеть и не сбросить с килограммами и свое здоровье? И что при этом выбрать? Правильное питание, тренажерный зал, пластическую хирургию или, может быть, аппаратную косметологию? Об этом и не только поговорим сегодня в ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Когда человек резко начинает худеть, условно, за месяц, он теряет, не знаю, 10-15 килограмм, это как-то сказывается на организме?

Елена Юреня, главный внештатный эндокринолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы понимаем, что быстрая потеря массы тела приведет к такому же набору. И, возможно, даже в два раза больше. Почему? Дело в том, что наш мозг, в котором располагается центр, в том числе мозговой, пищевого удовольствия, очень ленивый. И вот он выбирает самый легкий путь. Он видит: лежит еда, я ее должен съесть. Это у нас заложено в подсознании, на подкорке с тех пор, когда мы занимались собирательством и охотой. Если мы эту еду не съедим и обделили свой мозг, мозг говорит: что-то тут не так, эти ребята делают что-то неправильно. Начинается замедление резкое метаболизма, потому что организм понимает, что ему сейчас не дадут, ему надо запастись на будущее, а вдруг не будет еды. И потом, когда начинает наступать пищевое изобилие, мы начинаем есть вдвойне, больше запасаясь на будущие, следующие сложные времена.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А как же тогда интервальное голодание?

Елена Юреня:

На самом деле, по всем диетам все очень просто. Потребление калорий, которые вы получаете, должно быть меньше, чем вы отдаете. Любая диета построена на этом. И если вам удобно в интервальном голодании, если вы выбрали для себя такой путь, ну, в общем-то, я как эндокринолог не имею ничего против, мы так живем. Там, например, 16-8, да, то есть 8 часов спим, 16 часов едим, но с дефицитом калорий.