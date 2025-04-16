Как правильно терять килограммы, рассказала главный внештатный эндокринолог Минска
Традиция избавляться от лишних килограммов дала многим людям страдания, неуверенность в себе, дыру в бюджете и прочие трудности. Тем более что из всех утюгов постоянно звучат призывы, что можно выпить какую-то условно волшебную таблетку и избавиться от ненавистных жиров. Ну а несколько лет назад на рынок вышел один определенный препарат для диабетиков, который сегодня тысячи людей по всему миру используют с одной целью – целью похудеть. Медики, в свою очередь, предупреждают, что у этого препарата есть определенные свои последствия и уже даже первые жертвы. Так вот, как же похудеть и не сбросить с килограммами и свое здоровье? И что при этом выбрать? Правильное питание, тренажерный зал, пластическую хирургию или, может быть, аппаратную косметологию? Об этом и не только поговорим сегодня в ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Когда человек резко начинает худеть, условно, за месяц, он теряет, не знаю, 10-15 килограмм, это как-то сказывается на организме?
Елена Юреня, главный внештатный эндокринолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мы понимаем, что быстрая потеря массы тела приведет к такому же набору. И, возможно, даже в два раза больше. Почему? Дело в том, что наш мозг, в котором располагается центр, в том числе мозговой, пищевого удовольствия, очень ленивый. И вот он выбирает самый легкий путь. Он видит: лежит еда, я ее должен съесть. Это у нас заложено в подсознании, на подкорке с тех пор, когда мы занимались собирательством и охотой. Если мы эту еду не съедим и обделили свой мозг, мозг говорит: что-то тут не так, эти ребята делают что-то неправильно. Начинается замедление резкое метаболизма, потому что организм понимает, что ему сейчас не дадут, ему надо запастись на будущее, а вдруг не будет еды. И потом, когда начинает наступать пищевое изобилие, мы начинаем есть вдвойне, больше запасаясь на будущие, следующие сложные времена.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А как же тогда интервальное голодание?
Елена Юреня:
На самом деле, по всем диетам все очень просто. Потребление калорий, которые вы получаете, должно быть меньше, чем вы отдаете. Любая диета построена на этом. И если вам удобно в интервальном голодании, если вы выбрали для себя такой путь, ну, в общем-то, я как эндокринолог не имею ничего против, мы так живем. Там, например, 16-8, да, то есть 8 часов спим, 16 часов едим, но с дефицитом калорий.
Ольга Бурлакова:
Вы согласны, что такая диета, такой вот метод не всем подходит? Это не панацея?
Елена Юреня:
Я согласна. У каждого своя диета. Три раза в день питание, к которому нас приучали, начиная с дошкольных учреждений, это тоже особый подход к правильному рациональному питанию.
Ольга Бурлакова:
А кто-то вообще выручает себя дробным питанием: каждые два часа по чуть-чуть питается и тоже помогает, говорят?
Елена Юреня:
Если это больные люди. Например, люди с диабетом, с которыми мы занимаемся: пропуск пищи опасен явлением такого сложного состояния, как гипогликемия, вплоть до летального исхода все возможно. Ну, вообще такой нормальный темп похудания – это 5-10% от исходной массы тела за 6 месяцев. И когда мы беседуем со своими пациентами, и ни для кого не для секрет, что второй тип диабета, самый важный риск развития – это ожирение, фактор развития. Мы говорим, давайте не будем ставить олимпийские рекорды. Помните, как Марк Твен говорил: курить бросить легко, я много раз бросал. Что это значит? Что вы похудели, а мы должны выработать стереотип питания, который подходит нам, не отделяя себя никак психологически. То есть сегодня мы исключаем переработанную колбасу, например, которая, мы не понимаем, из чего она сделана, но там просто жировая бомба. Вот наша героиня отказалась от глютена. В принципе, все хлебобулочные продукты, которые производятся в нашей пищевой промышленности, имеют скрытые жиры, пальмовое масло, которое тоже незаметно мы поглощаем. Вот, поэтому реальные цели. Реальные цели – полкилограмма-килограмм за неделю. И мы со временем, организм потихонечку перестроится, и мы придем к желаемой массе тела. Тогда наступит ремессия диабета, о которой мы все говорим.
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