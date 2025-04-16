Лечь под нож или выпить «волшебную» таблетку? Мнение пластического хирурга

Традиция избавляться от лишних килограммов дала многим людям страдания, неуверенность в себе, дыру в бюджете и прочие трудности. Тем более что из всех утюгов постоянно звучат призывы, что можно выпить какую-то условно волшебную таблетку и избавиться от ненавистных жиров. Ну а несколько лет назад на рынок вышел один определенный препарат для диабетиков, который сегодня тысячи людей по всему миру используют с одной целью – целью похудеть. Медики, в свою очередь, предупреждают, что у этого препарата есть определенные свои последствия и уже даже первые жертвы. Так вот, как же похудеть и не сбросить с килограммами и свое здоровье? И что при этом выбрать? Правильное питание, тренажерный зал, пластическую хирургию или, может быть, аппаратную косметологию? Об этом и не только поговорим сегодня в ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу: Мы уже выслушали несколько мнений ваших коллег, которые, я так понимаю, не очень за вот такие новинки и вот такие методы, потому что очень много, так скажем, побочных эффектов и рисков для здоровья. Но если выбирать, например, лечь под нож пластического хирурга, где тоже могут быть определенные риски, и выбрать вот такую там чудо-таблетку, чудо-укольчик, вот вы можете свои «за» и «против» озвучить?

Евгений Сомов, врач-пластический хирург:

Смотрите, я как врач-пластический хирург изначально скажу: пластическая хирургия, липосакция, абдоминопластика – это не про похудение. Если вы говорите: я хочу сбросить вес, похудеть, не надо идти к пластическому хирургу. Потому что пластическая хирургия и эти операции корректируют контуры тела, корректируют какие-то жировые ловушки.

Ольга Бурлакова:

Ну смотрите, вы кусочек, килограммчик жира отрезали – все, уже на килограмм человек меньше, легче.

Евгений Сомов:

Это всего лишь килограмм относительно массы тела. Есть специальные операции, которые идут для похудения, бариатрические операции. А это больше про эстетику: красивые контуры тела, красивые переходы, убрать жировые ловушки, после похудения скорректировать. Да, прекрасно.

Ольга Бурлакова:

Но вы бы посоветовали пациенту, например, сначала вот уколоть эти укольчики, а потом к вам?

Евгений Сомов:

Знаете, выбирая между большой операцией и, например, препаратом, я однозначно за препарат. Потому что мы убираем риски всякие операционные, а они всегда есть. Мы добиваемся классных результатов на безоперационных вот этих таблетках. И последние препараты есть, ну, не буду называть, которые позволяют скинуть до 25% исходной массы тела. Да, по показаниям: у тебя есть ожирение, допустим, 120 кг и выше, и ты можешь запросто, ну, не совсем запросто, но тем не менее, добиться уменьшения своего веса и дальше уже корректировать пластически.

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