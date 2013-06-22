В Беларуси с ответным визитом ждут Виктора Януковича

В начале недели Президент Беларуси посетил с официальным визитом Киев. Маленькая деталь, которую заметили многие – Александр Лукашенко приветствовал почетный караул по-украински. А вот большое достижение – две страны наконец-то ратифицировали сложный договор о государственной границе.

Белорусский борт номер один в аэропорту «Борисполь», а это крупнейшая в Украине воздушная гавань, встречают по-славянски. Мол, чувствуйте себя как дома!

А это уже администрация президента Украины. Сводная рота почетного караула, в составе которой есть и моряки, выстраивается в линеечку. Кстати, за встречей президентов можно наблюдать прямо из окна — к территории примыкают жилые дома. Здесь же и около сотни журналистов. Визит белорусской делегации — главная политическая новость дня.

С того момента, как Виктор Янукович 3 года назад выиграл выборы, официальный визит в Украину белорусского Президента действительно впервые. Но это не значит, что политики не общаются. Главы государств часто видятся на различных саммитах. Совсем недавно на встрече в Астане президенты стран таможенной тройки сидели за одним столом с лидерами Кыргызстана и Украины. Кстати, и на этот раз вопрос участия официального Киева в интеграционных процессах красной нитью прошел через все переговоры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень хотели бы, чтобы Украина не просто сотрудничала, а была рядом с нами в Едином экономическом пространстве. Это будет мощнейшее объединение вообще в мире.

Виктор Янукович, президент Украины:

Нам тоже нужно обсудить роль Украины и возможности Украины в принятии и подготовке различных решений, которые бы шли в развитии наших торгово-экономических отношений со странами Таможенного союза.

А вот что касается торгово-экономических отношений между Минском и Киевом, по мнению экспертов, такие визиты придают новый импульс. В планах Украины — реанимация аграрного сектора. Пока рекордным урожаям препятствует устаревшая техника. В ближайшее время южным соседям предстоит обновить более 30 тысяч тракторов и комбайнов. Беларусь готова не только помочь, но и предоставить выгодные условия экспортного кредитования и лизинга. Развивать будут транспортную сферу. Для примера — проекты по грузоперевозкам викинг и зубр только за прошлый год увеличили объемы в 4 раза. Для перевалки товаров теперь будут использовать и речные маршруты.

Интересен Беларуси и опыт соседей в атомной промышленности. В Украине функционируют 4 АЭС. В целом, Минск для Киева четвертый торговый партнер в мире. Есть шансы подняться и на верхние строчки. Цифра товарооборот, к примеру, с 2009 почти утроилась. Сейчас — около 8 миллиардов долларов. Рекорд, констатируют политики, но не предел.

Виктор Янукович:

Потенциал не в полной мере реализован. Есть резервы, и имея такие хорошие отношения, мы должны иметь и перспективы.

Александр Лукашенко:

Мы полны решимости свой путь пройти, создавая большее количество с большим объемом совместных предприятий с серьезной локализацией на украинской земле. Вы приняли беспрецедентную программу— реанимация сельского хозяйства. Мы готовы здесь создавать совместные предприятия вместе с вами.

Часть договоренностей две страны скрепили на бумаге. Минск и Киев оформили сотрудничество в области охраны природы, защиты прав потребителей. Главный документ — протокол об обмене ратификационными грамотами о госгранице.

Виктор Янукович:

Подписанием протокола мы даем старт демаркации нашей совместной границы. Этот процесс особо важен, поскольку его скорейшее завершение поспособствует дальнейшему всестороннему развитию межрегионального приграничного взаимодействия.

Демаркация: проще говоря, это что-то наподобие свидетельства прав на владение земельным участком. Протяженность границы между Беларусью и Украиной — больше тысячи километров. До этого момента рубеж существовал условно. Теперь четкую линию между странами проведут с точностью до 10 сантиметров и расставят пограничные знаки.

Александр Архипов, начальник Управления делимитации и демаркации государственной границы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Белорусско-украинская граница до 18 июня юридически проходила по высшей административной границе между БССР и УССР. Эта граница в советские времена никогда не обозначалась никакими пограничными знаками, естественно. Стояли только пограничные столбы, центровые столбики.

Алексей Беляев, политолог:

Установление этих окончательных границ – это такой знак дружеских, соседских отношений. Украине и Беларуси нечего делить между собой, и в данном случае они проявляют эту добрую волю, демонстрируя друг для друга свою открытость.

Еще одна обсуждаемая политологами и экономистами тема — евразийская интеграция Украины. В Киеве понимают, рынок Таможенного союза и ЕЭП уже сегодня интересен зарубежным инвесторам как выгодная площадка для продвижения товаров. Плюс ко всему это новые производства, а соответственно, рабочие места. Украинский Кабмин уже создал группу по вопросам углубления сотрудничества. Поддерживают евразийский вектор и президенты стран таможенной тройки.

Александр Лукашенко:

Это общая наша позиция. И России, и Казахстана. Мы очень хотели бы видеть Украину в Едином экономическом пространстве и Евразийском союзе. То, что Украина сегодня ведет переговоры с ЕС, в этом нет ничего чрезвычайного. Мы только хотели бы, чтобы Украина не подписала с другими организациями такой договор, который бы закрыл ей путь, движение в направлении Единого экономического пространства и будущего Экономического союза, о котором мы ведем речь. Но мы хотели бы, чтобы Украина была нашей.

Только вот насколько Украина станет «своей» в евразийской интеграции — пока вопрос. В недавнем послании президента Януковича, которое он передал Верховной Раде в письменном виде - европейское направление развития отмечено как главное. При этом в интересах Украины — сочетание западного вектора с реализацией своих планов на евразийском направлении. Усидит ли Киев на двух стульях? - рассуждают эксперты.

Сергей Кизима, политолог:

Украинские элиты наладили очень мощные связи с элитами ЕС. У них там уже много различных выгод, преимуществ, они постоянно ездят в ЕС, отдыхают, там учатся дети, там живут их семьи. Отсюда их мощное лоббирование различных форм, пусть слабой, но интеграции, партнерство с ЕС, прежде всего.

Сергей Проватаров, издатель, главный редактор газеты «Русская правда» (Украина):

Удивительно, насколько упорядочено, хорошо экономически развивается красиво Беларусь, и несмотря на эти 20 лет независимости, чего не смогли сделать в государстве Украина. Та власть, которая сегодня есть на Украине, это люди, которые прекрасно понимают, что без тесного взаимодействия, без кооперации, без интеграции в рамках этого постсоветского пространства ничего позитивного не будет. С другой стороны, все хотят сидеть на этих своих больших стульях. От этого и есть эта двойственность. И должны быть предприняты какие-то шаги, и может быть, даже Александр Григорьевич мог бы подтолкнуть эту украинскую власть к более тесному взаимодействию.

В целом, эти переговоры можно считать успешными, констатируют эксперты. Беларуси и Украине удалось снять с повестки все проблемные вопросы. Будущее стран активно обсуждалось и среди делегаций. Больше будут общаться и парламентарии двух государств, об этом речь шла уже в Верховной Раде. Кстати, здесь репортерский глаз цепляет необычное написание имен на табличках стола переговоров. В парламенте - все непременно на украинском. Такие уж особенности местного официального протокола.

Теперь, как и полагают правила дипломатии, Виктор Янукович с ответным визитом должен посетить и Беларусь. Кто знает, может быть, президент Украины навестит и свою малую родину в Витебской области? Дед политика - из белорусской деревни Януки.

Кстати, в Януках Янукович бывал около 10 лет назад, правда, в статусе премьер-министра. Сейчас местные жители ждут в гости президента Украины.