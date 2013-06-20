Новости России. «Газпром» предложил Беларуси участвовать в прокладке газопровода по территории Сербии и Болгарии. Такие договоренности были достигнуты по итогам состоявшихся 20 июня в Санкт-Петербурге переговоров первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и его заместителями.

Встреча прошла в конструктивном ключе, достигнуто взаимопонимание по всем вопросам повестки. Стороны подтвердили готовность к реализации совместных проектов. Обсуждались и вопросы поставок белорусской техники для нужд «Газпрома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.