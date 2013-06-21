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В Бразилии на демонстрации в 80 городах вышли около 1 млн человек. Есть жертвы

21 июня 2013 06:26
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Новости Бразилии. Бразилия все глубже погружается в протесты. Этой ночью демонстрации прошли в 80 городах страны. В них участвовали около миллиона человек. Чтобы успокоить демонстрантов, в Рио-де-Жанейро полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ протестующие попытались забаррикадироваться.

А в городе Бразилиа манифестанты штурмовали здания МИДа. Стражи порядка усмиряли разгневанную толпу как могли. В ход пошли перцовые аэрозоли и огнетушители. Один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники протестов недовольны распределением бюджетных денег. Они считают, что слишком много денег выделяется на подготовку к спортивным мероприятиям, а социальные сферы недофинансированы.

# Массовые беспорядки # Акции протеста # Фотофакт

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