В Бразилии на демонстрации в 80 городах вышли около 1 млн человек. Есть жертвы

Новости Бразилии. Бразилия все глубже погружается в протесты. Этой ночью демонстрации прошли в 80 городах страны. В них участвовали около миллиона человек. Чтобы успокоить демонстрантов, в Рио-де-Жанейро полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ протестующие попытались забаррикадироваться.

А в городе Бразилиа манифестанты штурмовали здания МИДа. Стражи порядка усмиряли разгневанную толпу как могли. В ход пошли перцовые аэрозоли и огнетушители. Один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники протестов недовольны распределением бюджетных денег. Они считают, что слишком много денег выделяется на подготовку к спортивным мероприятиям, а социальные сферы недофинансированы.