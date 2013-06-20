Александр Лукашенко: Упрекать Беларусь в отсутствии свободы слова в век Интернета смешно

Новости Беларуси. Упрекать Беларусь в отсутствии свободы слова в век Интернета смешно. Такое мнение высказал 20 июня президент Александр Лукашенко на открытии XV Всемирного конгресса русской прессы.

В Национальной библиотеке форум собрал почти 400 журналистов из 55 стран мира. Главное, что объединяет участников – русский язык. Он четвертый по распространенности в мире. Неслучайно выбрано и место юбилейного конгресса. В Беларуси русский является одним из государственных.

Участники форума подчеркивают умение белорусов сохранять традиции и на их основе приобретать новое.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам удалось построить мирную, спокойную, добрую страну, в которой никому даже в голову не может прийти мысль притеснять человека из-за того, что он говорит на каким-то ни на том языке. Мирная, спокойная, безопасная жизнь, гражданское согласие – это фундаментальные ценности, которые берегут белорусов, и которые, как все мы видим, становятся редкостью в современном мире. В Беларуси вы не найдете кричащей пропасти между богатыми и бедными. Так же, как и не найдете собственности, украденной у народа. Мы для себя четко определили: экономическая система, основанная на первородном обмане, не может быть устойчивой. Тот, кто получил богатства, не заработав их, не сумеет по-настоящему ими распорядиться. Лишь та собственность эффективна, которая создана собственным трудом и талантом.

Полное изгнание моральных, нравственных принципов из экономики оборачивается против самой экономической системы, постепенно превращая ее в паразитическую и неэффективную. В этом состоит значительное отличие нашего, белорусского, пути. Однако именно в этом его сходство и родство с подлинными духовными ценностями русского мира и русской цивилизации в широком смысле этого слова, к которым все мы с вами принадлежим.

То же самое можно сказать и о политической сфере. Когда вы, вероятно, слышали: Беларусь часто упрекают в отсутствии свободы слова. Вообще, сегодня смешно кого-то упрекать в отсутствии свободы слова с появлением Интернета и других носителей этого слова. Обычно об этом говорят лицемерные люди. Сами они прекрасно понимают, что нет в мире абсолютной свободы. Тот, кто независим от Правительства, зависим от собственника издания, от рекламодателя, от капризов публики. В конце концов, от ошибок, эмоций и заблуждений самих, собственных журналистов.

Универсальной формулы, которая бы обеспечивала объективность прессы, не существует. И даже в странах, которые гордятся многовековыми традициями свободы слова, периодически вспыхивают скандалы, обнажающие изнанку многих современных массмедиа.

Сами потребители информации, поначалу пребывающие в восторге от обрушившегося на них свободного электронного потока, сегодня все чаще пребывают в недоумении. Если раньше газета отвечала за свои слова, проверяла факты и поддерживала какую-то минимальную планку добросовестности, то сегодня совершенно неясно, кому верить, как провести грань между фактами и слухами и что делать с яркой и броской информацией, которая уже назавтра оказывается обычной уткой, пустым трепом или провокацией. Даже не назавтра, а через полчаса. Пример тому – вчерашнее сообщение об отстранении от должности руководителя РЖД. Как ни странно, в этом явлении есть и положительная сторона: разочарование в низкопробном информационном потоке будет нарастать, а соответственно, будет увеличиваться спрос на качественную, умную и достоверную журналистику.

Также Президент напомнил, исходя из чего было принято решение поднять на референдуме 1995 года вопрос о придании государственного статуса русскому языку, который, как фундамент одной из величайших мировых культур в некоторой степени стал основой развития и современного белорусского общества.

Александр Лукашенко:

Как можно разделить между Россией и Украиной великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя? А как мы с Россией можем разделить гения русской литературы Федора Михайловича Достоевского, род которого происходит с этой святой белорусской земли? Это неделимо, как неделим великий русский язык, становление и развитие которого внесли свою лепту и белорусы, и украинцы, и москвичи, и сибиряки, евреи, татары – все, кто населял нашу огромную, некогда единую, страну. Хорошо помню. Как на меня обрушился град обвинений наших местных радикалов-националистов за мои слова о том, что для белоруса русский язык не чужой, а родной. Это общее достояние и русских, и украинцев, и белорусов. И я сегодня твердо придерживаюсь такой же позиции. Русский язык создал великую русскую культуру, которая также является достоянием многих народов, которые, если брать понятие русской культуры и русской цивилизации в самом широком смысле этого слова, относимся все мы. Русская цивилизация, русский мир дали человечеству не только величайшие культурные достижения, но и особые духовные ценности. Именно эти ценности положены нами в основу нашей государственности итого, что принято называть белорусской моделью развития. Солидарность и справедливость – вот 2 ключевых слова, которыми можно было бы описать принципы, нами исповедуемые. Это те принципы, которые завещала миру великая русская литература. Мы в Беларуси не смогли и не захотели взять на вооружение рационалистические заповеди индивидуализма, воплощенного в философии и свободного рынка, согласно которой выживает сильнейший. Доброта, уважение к человеку, помощь слабому – высшие христианские идеалы, которым всегда вдохновлялась русская цивилизация. Именно они составляют основу белорусской социально-экономической модели. В свое время мы отказались от радикальных реформ, потому что они катком бы прошлись по судьбам сотен тысяч людей. И принцип солидарности, взаимовыручки, когда все общество не только радуется успехам сильного, но и поддерживает слабого, защищает неимущего, положен нами в основу социальной политики.

Поздравление в адрес участников конгресса направил и президент России Владимир Путин.

Форум традиционно собирает руководителей русскоязычных СМИ зарубежья, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития мирового русскоязычного информационного пространства.

Виталий Игнатенко, президент Всемирной ассоциации русской прессы:

Мы живем такой большой серьезной творческой жизнью. И сегодня уже не стоит вопрос будет существовать эта пресса или не будет. Она стала уже явлением международной журналистики. И не зря наша Ассоциация русской прессы принята в ООН, в ЮНЕСКО.

Глава белорусского государства также посетил выставку, которая разместилась в одном из залов Национальной библиотеки. Экспозиция рассказывает о годах Великой Отечественной. Таким образом Всемирная ассоциация русской прессы подчеркивает важность памяти трагической даты 22 июня 1941 года – день начала войны.

Софья Табаровская, главный редактор программы «Мы, Техас и Россия» (США):

Беларусь, конечно, нравится, как сама по себе страна. И люди замечательные. Мне понравилось здесь то, что вы сумели, не разрушив старое, строите новое. У вас же есть и промышленность. Вы прекрасно все это сохранили. В Хьюстоне я покупала, кстати, красивое пальто и увидела, что сделано в Минске. Я его купила тут же.

Сергей Толкачев, главный редактор газеты «Русский вестник» (Аргентина):

Где-то в начале 90-х я был в Беларуси. С тех пор уже прошло где-то лет 20. Изменилась, похорошела. Что заметно, так это чистые улицы, просторные, красиво все, зелено. Все прекрасно.

Сергей Апарин, редактор еженедельника «Новое поколение» (Казахстан):

От этого конгресса ждем очень много, разумеется, и выступления белорусских коллег нам очень интересны. Их мнения нам очень важны, любопытны, потому что у них свой, нестандартный взгляд на предмет.

Сон Бом-Сик, издатель газеты «Сеульский вестник» (Южная Корея):

В Южной Корее довольно много русскоязычных людей. Очень важна пресса, радио, телевидение, чтобы получить информацию.

Светлана Шаренкова, издатель (Болгария):

Я считаю, что пора нам сделать свой общественный политический проект. Не работать над чужими проектами. Он не будет против кого-то, он будет за объединение на базе общих ценностей, общего языка, общей истории, даже генетических корней. Это попытка того, чтобы были услышаны голоса разума, чувства, морали.

Азамат Султанов, управляющий директор издательского дома (Великобритания):

За рубежом это популярно, и популярно быть начитанным, интеллектуальным, знающим, и, в принципе, мы поддерживаем эту аудиторию, прежде всего, молодежь. Наша задача - омолодить эту аудиторию, привлечь ее к основам, традициям.

Гузель Агишина, главный редактор русско-французского ежемесячника (Франция):

Я очень сильно удивилась, когда узнала, что местных русскоязычных изданий не было не только в Марселе, но и на всем берегу. Как у профессионального журналиста у меня сразу возникло желание издавать для соотечественников местный русский журнал.

В программе нынешнего, XV Всемирного конгресса, также посещение Несвижа и Брестской крепости, где в ночь на 22 июня представители форума примут участие в памятных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства 20 июня посетил и выставку, которая разместилась в одном из залов Национальной библиотеки. Экспозиция рассказывает о годах Великой Отечественной. Здесь Президенту вручили почетную грамоту и памятный знак за укрепление дружбы славянских народов.

Беларусь хозяйкой юбилейного форума именно в эти дни выступает еще и в связи с памятной датой. 22 июня в Брестской Крепости пройдут мероприятия, посвященные началу Великой отечественной Войны.