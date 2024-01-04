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Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках ШОС

04 января 2024 08:07
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Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Совет министров принял соответствующее постановление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках ШОС-1

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На данный момент за нашей страной сохраняется статус наблюдателя в ШОС. Стать полноправным членом этой международной организации Беларусь рассчитывает в этом году.

В нее на данный момент входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Иран и Узбекистан. Наша страна может стать полноправным участником «шанхайской семьи» уже в предстоящем июле, во время саммита в Казахстане.

# Международное сотрудничество

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