Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках ШОС

Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Совет министров принял соответствующее постановление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На данный момент за нашей страной сохраняется статус наблюдателя в ШОС. Стать полноправным членом этой международной организации Беларусь рассчитывает в этом году.

В нее на данный момент входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Иран и Узбекистан. Наша страна может стать полноправным участником «шанхайской семьи» уже в предстоящем июле, во время саммита в Казахстане.