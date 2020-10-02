МИД: Беларусь ответит на санкции ЕС

Новости Беларуси. Беларусь готова к пересмотру отношений с ЕС и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства нашей страны в связи с решением Совета Европейского союза ввести санкции против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД подчеркивают, что последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС. Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Однако сегодня Евросоюз снова ничего не хочет предложить кроме санкций. В сложившейся ситуации наша страна приняла зеркальные меры.

Беларусь всегда на словах и на деле – против конфронтации. Мы – за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов. В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.