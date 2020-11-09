Новости Беларуси. Поезда городских линий планируют запустить из Минска в Фаниполь и Дзержинск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благодаря городским линиям пассажирам потребуется меньше времени, чтобы добраться до столицы. На станциях «Минск-Восточный» и «Минск-Пассажирский» сформированы транспортно-пересадочные узлы со всеми линиями метро, ​​а также с наземными маршрутами.