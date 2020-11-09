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Поезда городских линий планируют запустить из Минска в Фаниполь и Дзержинск

09 ноября 2020 14:03
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Новости Беларуси. Поезда городских линий планируют запустить из Минска в Фаниполь и Дзержинск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это обеспечит стабильное транспортное сообщение с городами-спутниками.

Поезда городских линий планируют запустить из Минска в Фаниполь и Дзержинск-1

Благодаря городским линиям пассажирам потребуется меньше времени, чтобы добраться до столицы. На станциях «Минск-Восточный» и «Минск-Пассажирский» сформированы транспортно-пересадочные узлы со всеми линиями метро, ​​а также с наземными маршрутами.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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