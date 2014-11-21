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Парламентские партии Украины предварительно подписали соглашение о коалиции

21 ноября 2014 08:02
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Новости Украины. Парламентские партии Украины предварительно подписали соглашение о коалиции. Таким образом, блок Петра Порошенко, «Народный фронт», «Самопомощь», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Батькивщина» будут выступать в парламенте единым фронтом.

21 ноября днём пройдет официальная презентация документа, а окончательное его подписание состоится 27 ноября, в день открытия Верховной Рады нового созыва. 

Между тем не утихают баталии и на международном политическом фронте.

Представители Соединенных Штатов заявили, что примут непосредственное участие в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Однако когда и в каком формате пройдут переговоры при посредничестве США, пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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