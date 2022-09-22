Макей в ООН: «Мы подтверждаем готовность обеспечить условия для проведения переговоров на любом уровне»

Беларусь заинтересована быть участником переговоров между Россией и Украиной о мирном урегулировании конфликта и готова создать необходимые условия для их продолжения на белорусской земле. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что сегодня Беларусь уделяет большое внимание именно безопасности, поскольку конфликт разворачивается у наших границ, у наших соседей. И для скорейшего его разрешения белорусская сторона предпринимает все усилия, а именно дипломатические: только таким путем, с помощью переговоров, на основе уважения и взаимопонимания, сегодня можно урегулировать отношения, отметил Владимир Макей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

В этом году на территории Беларуси прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров. При этом мы подтверждаем готовность обеспечить условия для проведения переговоров на любом уровне и в любое время в целях скорейшего прекращения конфликта. В 2014-2019 годах мы обеспечили проведение в Минске более 120 заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Мы участвовали в диалоге со всеми заинтересованными странами, включая наших европейских партнеров, предлагали конкретные шаги по поддержанию мира и безопасности. С началом конфликта мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной, были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано.